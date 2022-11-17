影／台南中西區停車一級戰區 體3地下停車場拚明年3月完工

台南市中西區體3地下停車場新建工程」今天舉行上梁儀式，總經費8億多元，爭取前瞻建設中央補助4億多元，目前進度達88%，預計明年3月完工、5月啟用，停車場採地下2層設計，共有577席汽車位及34席機車位，這是市府爭取7座新建的停車場中車位最多的，鄰近台南生活美學館、永華國民運動中心及永華市政中心，可解決停車不足需求。

黃偉哲表示，為解決停車問題，市府積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫補助新建立體停車場，體3是新建7座立體停車場中，停車位數量最多者，也是第一座開工的立體停車場，地面層配合運動中心意象，形塑共融式運動公園，提供環場步道、微熱山丘、山丘之星、日光廣場、溜冰場、全年齡籃球場、共融遊戲場等設施，不僅是地下停車場，也是民眾休閒、運動、遊憩的新據點。

黃偉哲指出中西區區的民眾對於停車有很大的需求，包含鄰近市政府、市議會、生活美學館及永華國民運動中心，是南市的重要節點之一，完工後也提供民眾遊憩、休閒之需求，期盼工程能如期如質的完工，成為市政園區周邊的新亮點。

中西區長汪慶龍表示，中西區停車需求很大，現有公私停車場供給仍不足，市長任內雖增加汽機車2萬格，但民眾習慣自己開車停車位還是不夠，除了體3還有赤嵌樓旁有一座2百多格的停車場，都可在明年要完工的，從體3停車場步行到海安路、保安市場等約10幾分鐘，相當方更。

交通局長王銘德表示，體3地下停車場位於永華國民運動中心北側，未來與國民運動中心和美學館是相通的，鄰近永華市政中心及未來先進運輸系統轉乘場站，且為中西區進入安平地區的中繼站，目前停車場主體工程已大致完成，正進行地面層公園景觀設施施作，兼具停車、綠地公園休憩與大眾運輸轉乘功能的體3地下停車場，未來完工後，將導入智慧停車管理系統，可有效減少民眾等候、尋找停車位的時間，進而提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便捷的停車環境。