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奇美博物館耶誕周末 百場表演輪番上陣

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
奇美博物館前耶誕樹夜景，光彩奪目。圖／奇美博物館提供
奇美博物館前耶誕樹夜景，光彩奪目。圖／奇美博物館提供

台南市奇美博物館耶誕周，12月17日起連續兩個周末登場，表演節目4天總計逾百場演出，包括「聖誕老公公與英國士兵大遊行」、戶外星光電影、經典聖誕市集等，陪伴民眾度過溫馨難忘的耶誕佳節。

迎接耶誕節，奇美博物館歡樂聖誕派對為主題，配合展出的英國國寶級肖像大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，融入「英國」元素，要讓民眾體驗一場充滿大不列顛氛圍的經典派對。

奇美博物館表示，為了讓民眾體驗西洋文化輕鬆親近藝術，表演節目從原初的每天10多場不斷增量，今年更是天天都有25場以上，從白天到晚上全無間斷，4天累計高達百場，創下活動舉辦以來歷史新高。

音樂表演精心規畫「英國名琴沙龍音樂會」，首度公開演奏英國最古老提琴，讓人感受300多年前英格蘭第一位小提琴製作家雅各．雷曼（Jacob Rayman）傑作，還有管樂、弦樂、聲樂、鋼琴等表演。

舞蹈部分有「廣場聖誕大舞會」，專業舞者與聖誕老公公團隊邀請民眾一同跳舞狂歡，還英國社交舞、街舞等演出。

奇美博物館前耶誕樹夜景，光彩奪目。圖／奇美博物館提供
奇美博物館前耶誕樹夜景，光彩奪目。圖／奇美博物館提供

英國 奇美博物館 派對

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