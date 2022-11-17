嘉義竹崎椪柑季來囉！今柑橘評鑑出爐民眾爆搶訂熱潮

吃椪柑好時機到囉！嘉義縣竹崎地區農會今天舉辦第4屆柑橘評鑑，經專家嚴格評審，由塘興村劉明昌獲得冠軍，午後成績一出爐，農會訂購專線響爆搶訂椪柑潮；竹崎鄉長曾亮哲說，今年受天災害影響減產，數量有限，要買要加快腳步。

竹崎鄉椪柑種植面積約560公頃，年產量約1萬3000公噸，產季在每年10月至12月；今日評選結果，冠軍劉明昌；亞軍3名為黃勝和、柯富榮、何昭廷；季軍5名有劉晉豪、柯余綢、黃永安、劉邦興及陳詠春；優良獎張國亮等16名，優勝者共25名。

今年柑橘評鑑冠軍由塘興村劉明昌榮獲，並由班長林明讓代理領獎；亞軍何昭廷的果園實際管理者為其父親何清火，因果園土地登記在兒子們名下，只能以兒子的名義報名參賽，能獲獎感到很開心。

竹崎地區農會總幹事林孟怡表示，竹崎鄉有得天獨厚的地理及氣候優勢，種植出的椪柑口感細膩、甜酸適中，加上推廣草生栽培、安全用藥及田間管理輔導，果農種植技術升級，每年竹崎椪柑季到，搶購程度不亞於進口水果，今天農會供銷部訂單已湧入。