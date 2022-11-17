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全台首學築夢新未來 南市教育局發表施政成果專刊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局4年來教育成果豐碩，今天發表「全台首學築夢新未來」年施政成果專刊。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局4年來教育成果豐碩，今天發表「全台首學築夢新未來」年施政成果專刊。記者鄭惠仁／攝影

台南教育局4年來教育成果豐碩，今天發表「全台首學築夢新未來」年施政成果專刊，邀請校長、教師及家長團體共同見證。局長鄭新輝表示，在市長的支持下，持續以「扎根基礎，迎向未來：點亮孩子心中的希望」為願景，推動各項教育政策，用熱情及專業讓家庭與學子受惠。

市長黃偉哲在書序中表示，台南「停課不停學」公版直播突破疫情困境獲全國矚目，就是台南教育團隊戰力的展現，一切都歸功各教育工作者及學校教師們的努力，期盼在家庭、社區、學校攜手努力下，為學童建構更安全、安心、快樂的學習環境。

鄭新輝感謝校長、老師和家長對教育的支持和協助，留下教育局與學校團隊各項教育工作努力的軌跡。此成果專刊分為7大章，第1章為投注於偏鄉小校、跨校共學、特殊教育、弱勢照顧等，第2章呈現教育5力的各項成果；第4章為建構優質永續校園、第5章為體育局升格前的運動成果；第6章為提升公共化教保服務量能，減輕家長育兒負擔；第7章為推動樂齡教育、終身學習、親職教育及新住民學習的具體作為。在各篇章節中亦將工作成果的影片，放置QRcode，以供讀者觀賞。

台南市中小學校長協會理事長李添旺表示，教育局為學校行政的最大後盾，近年推動校長專業支持系統，務實協助校務經營及解決現場難題。南市教師會及教育產業工會理事長陳葦芸說，教育局近年持續提高兼行政教師未休假加班費日數、提早發放考績獎金，為關照教師的身心健康，提供友善的健康檢查方案與諮商服務、免費提供教師流感疫苗施打，為教師健康把關，皆值得肯定。4大家長團體表示，未來將全力支持市府各項政策，齊心為孩子創造多元表現的舞台，能在各個領域發光發熱。

教育局表示，教育局在各項評比獲一致性的好評，如黃昆輝教授教育基金會調查2022年台南市教育綜合整體表現，為6都第1；天下雜誌2022年幸福城市大調查文教力6都第1；遠見雜誌2022年市長施政滿意度調查，教育面向表現，6都第1等。

台南市教育局4年來教育成果豐碩，今天發表「全台首學築夢新未來」年施政成果專刊。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局4年來教育成果豐碩，今天發表「全台首學築夢新未來」年施政成果專刊。記者鄭惠仁／攝影

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