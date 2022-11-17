山區大建設 逾1億2千萬元台南東山大埔橋擬明年初動工

偏遠山區大建設；台南市東山區大埔橋重建，預定明年初動工，預估1年半完工，地方期盼完工後，山區對外交通能更便捷。

大埔橋興建工程費達1億2000萬元，是東山區南99線東原里連接嶺南里最重要橋梁，舊橋是民國60年所建，長60公尺，寬4.8公尺，因年久失修已鋼筋裸露，被列為危橋。新橋將拓為寬9公尺，長83公尺。

大埔橋預定下月13日發包，市議員張世賢上午邀市府工務局在當地辦說明會，他說，向南市長黃偉哲多次爭取興建，早在10月13日辦理發包，但因物價波動包商無意願而流標，工務局主秘鄒譽名表示，修正相關招標作業，該橋下月13日辦理第二次發包。

與會東原里長葉孟亮、嶺南里長陳慶銘感謝張世賢過程中努力奔走為山區鄉親，相信鄉親們都會以選票回報。