聽新聞
test
0:00 / 0:00
山區大建設 逾1億2千萬元台南東山大埔橋擬明年初動工
偏遠山區大建設；台南市東山區大埔橋重建，預定明年初動工，預估1年半完工，地方期盼完工後，山區對外交通能更便捷。
大埔橋興建工程費達1億2000萬元，是東山區南99線東原里連接嶺南里最重要橋梁，舊橋是民國60年所建，長60公尺，寬4.8公尺，因年久失修已鋼筋裸露，被列為危橋。新橋將拓為寬9公尺，長83公尺。
大埔橋預定下月13日發包，市議員張世賢上午邀市府工務局在當地辦說明會，他說，向南市長黃偉哲多次爭取興建，早在10月13日辦理發包，但因物價波動包商無意願而流標，工務局主秘鄒譽名表示，修正相關招標作業，該橋下月13日辦理第二次發包。
與會東原里長葉孟亮、嶺南里長陳慶銘感謝張世賢過程中努力奔走為山區鄉親，相信鄉親們都會以選票回報。
張世賢說，從政36年來信守承諾，過去在大白河地區所爭取興建各式大小橋梁，至少30座，也讓服務鄉親更有成就感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言