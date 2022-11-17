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山區大建設 逾1億2千萬元台南東山大埔橋擬明年初動工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
與會里長們感謝台南市議員張世賢大力爭取，未來可望改善東山山區交通。圖／台南市議員張世賢服務處提供
與會里長們感謝台南市議員張世賢大力爭取，未來可望改善東山山區交通。圖／台南市議員張世賢服務處提供

偏遠山區大建設；台南市東山區大埔橋重建，預定明年初動工，預估1年半完工，地方期盼完工後，山區對外交通能更便捷。

大埔橋興建工程費達1億2000萬元，是東山區南99線東原里連接嶺南里最重要橋梁，舊橋是民國60年所建，長60公尺，寬4.8公尺，因年久失修已鋼筋裸露，被列為危橋。新橋將拓為寬9公尺，長83公尺。

大埔橋預定下月13日發包，市議員張世賢上午邀市府工務局在當地辦說明會，他說，向南市長黃偉哲多次爭取興建，早在10月13日辦理發包，但因物價波動包商無意願而流標，工務局主秘鄒譽名表示，修正相關招標作業，該橋下月13日辦理第二次發包。

與會東原里長葉孟亮、嶺南里長陳慶銘感謝張世賢過程中努力奔走為山區鄉親，相信鄉親們都會以選票回報。

張世賢說，從政36年來信守承諾，過去在大白河地區所爭取興建各式大小橋梁，至少30座，也讓服務鄉親更有成就感。

斥資逾1億2千萬的台南東山大埔橋，預定明年初改建，地方今辦說明會。圖 ／台南市議員張世賢服務處提供
斥資逾1億2千萬的台南東山大埔橋，預定明年初改建，地方今辦說明會。圖 ／台南市議員張世賢服務處提供

大埔 議員

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