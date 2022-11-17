華山基金會煮割稻飯 推2023「愛老人愛團圓」公益行動

雲林縣大埤鄉89歲江姓老婦，在小孩長大離家後，獨居鄉下老家，平時生活拮据，依靠華山基金會扶助，日前她懷念起年少務農時吃的割稻飯，華山基金會志工為幫她圓夢，特地在昨天發起「割稻飯飄香溫暖孤老心」活動，並以務農裝扮COSPLAY到場，陪大埤鄉10多名長者重溫年少時光。

華山基金會大埤天使站為幫長者圓夢，昨天中午集結志工在三結社區稻香園煮割稻飯，並邀請社會處處長林文志、大埤鄉鄉長林森寶、三結社區理事長黃迺勛等人頭戴斗笠、肩挑扁擔，重現割稻飯及務農時光，也帶領10多名長者以稻草製作好運稻吊飾，讓長者重溫務農時光。

華山基金會表示，已在台澎金馬設立近400個愛心天使站，免費服務約3萬名三失（失能、失智、失依）長輩，提供年節關懷、陪同就醫、原床泡澡；慈天必生宮暨慈天慈善事業基金會已連續6年支持華山基金會，今年捐贈10萬元，認助大埤愛心天使站常年服務經費，期望拋磚引玉，號召社會大眾關懷弱勢長者，成為長輩靠山。