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斗六金瓜鼠樂園蓋好了 11月19日市集、表演慶開幕
雲林斗六最大公園「膨鼠森林公園」最後一塊拼圖「金瓜鼠樂園」已經完工，市公所本月19日上午9點半正式啟用，現場將辦市集，及極限運動滑板、奇幻腹語大秀、小蠟筆魔術劇團、巨型小丑特技、原子少年金星等團隊輪番演出，與親子一同迎接市區新樂園。
市長林聖爵說，金瓜鼠樂園新建工程斥資3400萬元，去年12月開工，搭配既有地形，以多樣設施串聯成一系列有趣又富挑戰性的遊具設施，今年11月中完工，有攀爬網、仿木踏樁、滑索、滑草場、極限運動練習場等，提供穿越性、平衡性、擺盪性、迴旋性等刺激孩童感官，增添不同元素的遊戲樂趣。
市公所透過空拍機拍下可愛的「金瓜鼠」造景，林聖爵說，園區整體設計以不影響松鼠原有棲地型態打造，全區約1390棵喬木，僅移植7棵，除保留既有樹木，人行和休憩空間也加以閃避，親子玩樂同時也與小動物共處。
林聖爵說，遊戲場旁另有設置休憩座椅、沙坑池境，利用沙子本身豐富的變化性，能讓兒童戲沙玩法更多元，在玩沙的過程中還能培養創意能力，體會最純粹的遊戲樂趣，照明設施也到位，無論日夜都是休閒好去處。
另為完善公園周邊的人行空間，市公所此次也重整公園路、公明路、大學路三段及埤口路的無障礙人行空間，人行一圈約3公里左右，串接膨鼠公園基地，擴大民眾活動範圍，道路調整後，也開通救護車進出台大雲林分院之道路，提升醫療品質。
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