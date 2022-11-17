守護在地弱勢家庭 南市北門仁安宮連4年捐微型保險

守護在地弱勢家庭，南市北門二重港仁安宮連4年捐微型保險，累積已近3000人次受惠，地方傳為美談。

北門區公所今上午在仁安宮舉辦微型保險捐贈儀式，北門區長張政郎頒贈感謝狀給廟方，仁安宮董事長侯信良、副董事長侯澄財總幹事蔡麗雪及在地多名里長出席，市長黃偉哲夫人劉育菁也到場致意，受到鄉親們熱烈歡迎。

張政郎說，仁安宮自2019年起全額贊助區內15至64歲低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙生活補助者、邊緣戶、單親及特殊境遇家庭微型保險保費，4年來累積已贊助40多萬元，避免弱勢者因意外死亡造成家庭經濟更困境，最高可請領30萬元。