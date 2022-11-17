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台東2023跨年晚會 縣府今公布第二波卡司

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「2023台東跨年晚會」縣府今公布第二波卡司名單，原民天籟歌姬家家受邀返鄉開唱。圖／台東縣政府提供
「2023台東跨年晚會」縣府今公布第二波卡司名單，原民天籟歌姬家家受邀返鄉開唱。圖／台東縣政府提供

「2023台東跨年晚會」縣府今公布第二波卡司名單，分別是原民天籟歌姬家家和R&B女神林愷倫（Karencici），跨年好不容易回到故鄉演出的家家和首次到台東跨年演出的Karencici兩人，都將卯足全力準備最棒的演出要給粉絲驚豔。

縣府表示，台東跨年晚會日前公布首波卡司有金曲獎男歌手青峰、饒舌嘻哈Mc HotDog熱狗及創作男神盧廣仲後，第二波卡司陣容也相當堅強，分別為來自卑南族南王部落的原民天籟歌姬家家和華裔R&B女神Karencici。

跨年晚會除了超強的歌手，當天晚會將由陳漢典、DJ咖啡糖賢齡擔任主持人，節目上也安排了滿滿的「台東味」邀請了金曲歌手Matzka、Suming 舒米恩和Ponay的原式大樂隊，陪大家一起嗨翻跨年夜。更多跨年資訊可上「台東跨年晚會」臉書粉絲專頁。

華裔R&B女神林愷倫（Karencici）將和家家一起飆唱迎跨年。圖／台東縣政府提供
華裔R&B女神林愷倫（Karencici）將和家家一起飆唱迎跨年。圖／台東縣政府提供

跨年晚會 台東 粉絲

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