台東2023跨年晚會 縣府今公布第二波卡司

「2023台東跨年晚會」縣府今公布第二波卡司名單，分別是原民天籟歌姬家家和R&B女神林愷倫（Karencici），跨年好不容易回到故鄉演出的家家和首次到台東跨年演出的Karencici兩人，都將卯足全力準備最棒的演出要給粉絲驚豔。

縣府表示，台東跨年晚會日前公布首波卡司有金曲獎男歌手青峰、饒舌嘻哈Mc HotDog熱狗及創作男神盧廣仲後，第二波卡司陣容也相當堅強，分別為來自卑南族南王部落的原民天籟歌姬家家和華裔R&B女神Karencici。