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工務、交通攜手 南市西門路一段路平和壅塞同步解決

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市工務局與交通局合作，完成南區西門路一段路平道路改善工程，並增加汽車左轉專用道燈號，道路平坦又順暢。圖／台南市工務局提供
台南市工務局與交通局合作，完成南區西門路一段路平道路改善工程，並增加汽車左轉專用道燈號，道路平坦又順暢。圖／台南市工務局提供

台南市工務局與交通局合作，完成南區西門路一段路平道路改善工程，併同交通局路廊改善，增加汽車左轉專用道燈號，以舒緩車流；同時為解決因發展帶來的交通壅塞問題，提供市民平坦又順暢的道路。

臺南市南區近幾年隨著建設發展迅速，西門路一段為貫穿市區西側的南北向主要道路之一，周邊連接健康路、新興路、大成路及中華南路等重要道路，並可串聯永成路往台86快速道路，人車往來十分頻繁；另沿線有大成國中、水交社重畫區大樓林立，還有一段南山公墓區，平時人車往來十分頻繁，若遇到重要祭祀日子，附近交通更容易壅塞打結。西門路一段因年久未經重新刨鋪，路面嚴重受損，黃偉哲指示列入今年路平專案執行維護。

工務局表示，西門路一段(健康路至中華南路)路面改善工程，改善長度1900公尺，於10月4日進場先進行分隔島打除復舊、管線單位配合將203座人手孔下地、路燈更新及遷移等工項，11月17日全數路面改善及標線繪製完成，預算經費2217萬6,000元。

特別值得一提的是，這次路平專案併與交通局路廊改善共同規畫，於新興(東)路口與大成路口設置偏心式實體內線左轉專用道，紅綠燈搭配左轉專用時相，以舒緩車流、保障人車安全；也在大成國中前增加實體中央分隔島，設置完整標誌標線號誌，改善學生通學安全。

台南市工務局與交通局合作，完成南區西門路一段路平道路改善工程，並增加汽車左轉專用道燈號，道路平坦又順暢。圖／台南市工務局提供
台南市工務局與交通局合作，完成南區西門路一段路平道路改善工程，並增加汽車左轉專用道燈號，道路平坦又順暢。圖／台南市工務局提供
台南市工務局與交通局合作，完成南區西門路一段路平道路改善工程，並增加汽車左轉專用道燈號，道路平坦又順暢。圖／台南市工務局提供
台南市工務局與交通局合作，完成南區西門路一段路平道路改善工程，並增加汽車左轉專用道燈號，道路平坦又順暢。圖／台南市工務局提供

路平專案 重畫區 台南

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