台西綠能發展「內幕」曝光 地方主張獲「這些人」支持

經濟部次長曾文生今與能源局、工業局及台電公司等單位至台西綠能園區與漁民對談綠能發展，立委蘇治芬、民進黨雲林縣長候選人劉建國也出席與會；劉提到，國民黨縣長張麗善退回中央「光電基金」19億元，致台西發展停滯。對此縣府晚間回應，張縣長力推「一地兩用，地盡其利」反對一昧種電而扼殺珍貴的土地資源，此舉獲主流民意與行政院支持，相關政策方向與縣府一貫的主張一致。

經濟部能源局規畫台西綠能專區，年發電量達2.5億度，年減碳量12.7萬噸，可望帶動投資額120億元，創造產值200億元，將尊重私有地業者意願，提出4種光電板設置型態，讓漁民可在養殖與光電中彈性選擇。

劉建國表示，台西要創造漁電共生經濟，應由政府出手，主動走在第一線帶領漁民發展產業，過去已被地方政府延宕4年，需趕快用4倍力量，將落後的地方發展及被退回的前瞻經費19億元找回來，由中央主導建置，帶動台西綠能發展。

對此縣府指出，劉委員去年曾在媒體上表示「若綠能是建立在破壞原生環境、生態，甚至迫害當地住民生命的基礎上，怎麼還能叫做綠能」，如今接受一地兩用的政策方向，縣府感到欣慰，也期待劉委員在中央多協助地方爭取資源，一起為縣民福祉努力。

縣府新聞處長羅楚東表示，劉力主的台西綠能專區，本質上即是全面種電，只會扼殺珍貴的土地資源，反而「一地兩用，地盡其利」政策獲主流民意認可，行政院也支持，除在今年8月公布漁電共生推動方案，也於本月初再由經濟部報行政院核定。

縣府建設處說明，縣府調查該地私有地主綠能設置意願，同意設置面積僅占33％，與原預估開發面積有落差，且又因地價稅、土地增值稅、遺產稅、贈與稅及漁保資格等問題影響意願，若當時台西綠能專區持續開發，不僅難以帶動產業發展，也無法增加就業機會，更會造成相關綠能設施閒置情形。

建設處說，台西工業區內私有地占70％，現況為養殖魚塭地貌，開發須考量養殖戶權益及地主意願，因此縣府調整修正綠能專區，規畫產業、綠能並行發展的「台西智慧綠色漁業產業園區」開發計畫，加上太陽光電設置，達到智慧綠色漁業目標，同時鏈結麥寮港南公用碼頭，打造產、製、儲、銷的優質水產品供應中心，全面促進台西鄉發展。