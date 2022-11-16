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行政院核定台西綠能專區 魚民整合50公頃魚塭做示範區

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
行政院核定台西綠能專區，魚民自行整合近50公頃魚塭做示範區。記者黃于凡／攝影
行政院核定台西綠能專區，魚民自行整合近50公頃魚塭做示範區。記者黃于凡／攝影

中央推動綠能發展，核定前瞻補助調查費用2367萬元，以台西沿海92.7公頃公有地擘畫海洋科技智慧園區計畫，也盼整合周邊私有地，在丁種建築用地推動光電發展，經濟部次長曾文生今到台西魚塭旁，與魚民面對面討論綠能發展前景，漁民也同意整合近50公頃私人魚塭做示範區。

曾文生說，要做魚電共生，最大的工程就是牽線、埋線，每新增一處，就要把路面挖起來一次，常惹得當地居民不悅，且魚塭周圍道路狹窄，工程車進場施作進出也會是一大挑戰，需要思考應對方式，包含周邊道路都要做完整規畫。

雲林養殖促進會理事長林源泉說，已整合數名地主近50公頃魚塭，要先做示範區，由實際申請及運作，讓魚民了解光電及綠能發展過程及效益，未來願意配合台電儲能計畫，希望海口新經濟能讓漁民變成參與者，而不再是旁觀者。

經濟部能源局表示，台西綠能專區年發電量可達2.5億度，年減碳量12.7萬噸，可帶動投資額120億元，創造產值200億元；將尊重私有地業者意願，提出4種光電板設置型態，讓漁民可在養殖與光電中彈性選擇。

劉建國說，當初張麗善退回19億元光電基金相當可惜，讓台西至今都無發展，要創造魚電共生經濟，應由政府出手，主動走在第一線帶領漁民發展產業，已被地方政府延宕的4年，要趕快用4倍的力量，把落後的地方發展找回來。

蘇治芬說，行政院長蘇貞昌11月3日已核定1163公頃土地作為台西綠能專區，雖面臨公有地、私有地整合問題，但希望經濟部就地主已整合好的土地，由台電主導投資，促進業者、地主合作關係，也希望把張麗善退回的前瞻19億元找回來，由中央主導建置，帶動台西綠能發展。

不過，也有漁民擔心，種電後會有土地增值稅問題，且海管法要走2年多程序，為規避法規要把土地分割多次申請很麻煩；另，廢棄光電板處理也是大家擔心的問題，盼在產業發展同時，也兼顧環境保育，給下一代乾淨的環境。

行政院核定台西綠能專區，經濟部次長曾文生今在台西魚塭旁與魚民舉辦座談會。記者黃于凡／攝影
行政院核定台西綠能專區，經濟部次長曾文生今在台西魚塭旁與魚民舉辦座談會。記者黃于凡／攝影
行政院核定台西綠能專區，今在台西魚塭旁與魚民舉辦座談會。記者黃于凡／攝影
行政院核定台西綠能專區，今在台西魚塭旁與魚民舉辦座談會。記者黃于凡／攝影
行政院核定台西綠能專區，經濟部次長曾文生（右）今在台西魚塭旁與魚民舉辦座談會。記者黃于凡／攝影
行政院核定台西綠能專區，經濟部次長曾文生（右）今在台西魚塭旁與魚民舉辦座談會。記者黃于凡／攝影
行政院核定台西綠能專區，今在台西魚塭旁與魚民舉辦座談會。記者黃于凡／攝影
行政院核定台西綠能專區，今在台西魚塭旁與魚民舉辦座談會。記者黃于凡／攝影

漁民 台電

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