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隨著疫情解封 嘉義業者再推牛排吃到飽拉回客流

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市龍師牛排在地經營逾28年，首創推出牛排主餐吃到飽，但也受到疫情衝擊一度停止供應。記者李宗祐／攝影
嘉義市龍師牛排在地經營逾28年，首創推出牛排主餐吃到飽，但也受到疫情衝擊一度停止供應。記者李宗祐／攝影

隨著疫情解封，餐飲業者推出優惠方案吸引顧客上門，在嘉義市號稱全台首家推出牛排吃到飽業者，在疫情期間停售，隨著疫情解封，恢復供應，吸引舊雨新知上門品嚐，業績順勢成長4成，每到用餐時間人滿為患。業者楊任傑表示，疫情期間大家很介意人和人之間距離，解封之後比較敢外出用餐，加上吃到飽活動重新推出，業績一路成長。

嘉義市龍師牛排在地經營逾28年，除了傳統排餐外，也是嘉義地區早期推出雙排餐的店家，2008年首創推出牛排主餐吃到飽，顧客趨之若鶩，但也受到疫情衝擊2020年底停止供應。

面對疫情一度改賣便當苦撐，度過疫情黑暗期，隨著疫情趨緩，雖然客人可以外出用餐，但還是不見客人回流。

1年前二代楊任傑接手經營，在疫情緩和下，重新推出牛排主餐吃到飽，客人逐漸回流。

楊任傑表示，吃到飽是現點現做，疫情期間客人比較少，在備料食材上講究新鮮，在客源無法控制下，為避免衍生食安問題，暫停1年多供應。

他說，吃到飽活動就是消費者只要點吃到飽排餐，在用餐120分鐘內可以一直加點，在嘉義地區也只有他們敢推出這樣的活動。

楊任傑表示，目前最高紀錄是1個人吃了2.6公斤，那位客人點1299元的排餐，加上1成服務費，總共花費1429元；也有較平價6、7百元的吃到飽方案。

二代楊任傑接手經營，疫情也轉為緩和，重新推出牛排主餐吃到飽活動，業績上揚。記者李宗祐／攝影
二代楊任傑接手經營，疫情也轉為緩和，重新推出牛排主餐吃到飽活動，業績上揚。記者李宗祐／攝影
嘉義市龍師牛排隨著疫情解封後，重新推出牛排主餐吃到飽活動，圖為雙拼套餐。記者李宗祐／攝影
嘉義市龍師牛排隨著疫情解封後，重新推出牛排主餐吃到飽活動，圖為雙拼套餐。記者李宗祐／攝影
龍師牛排的牛排主餐吃到飽已成店內招牌餐點。記者李宗祐／攝影
龍師牛排的牛排主餐吃到飽已成店內招牌餐點。記者李宗祐／攝影

疫情 吃到飽 嘉義

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