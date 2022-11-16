馬來西亞穆斯林踩線團抵嘉 國境重啟迎接疫後國際觀光

2020年新冠疫情延燒全球，許久沒有國外旅行社踩線團造訪嘉義縣，國門重啟後，第一批馬來西亞穆斯林踩線團日前來嘉縣，縣府與高雄惠康旅行社邀請馬來西亞旅遊總會（MATTA）約10餘家旅行社業，走訪嘉義縣景點，盼待日後吸引更多穆斯林遊客來嘉縣旅遊。

踩線景點：阿里山YUYUPAS、生力農場、鄒築園、曾文水庫、仁義湖岸、龍雲農場及雲之道等地，業者對採茶體驗、品嘗高山咖啡及水庫釣魚、看老鷹行程相當喜歡。

踩線團走訪YUYUPAS欣賞鄒族歌舞表演，團員們被阿里山最美聲音「藍色楓葉」純淨歌聲驚艷，爭相跟歌手合影簽名留念！造訪冠軍咖啡「鄒築園」5公頃咖啡農場，對嘉縣生產高品質咖啡豆感到驚訝，不停地向「咖啡王子」方政倫提問，團員們收獲滿滿。

夜宿龍雲農場享受穆斯林餐，隔日早起到「雲之道」享受森林浴及步道美景，團員們拿手機拍不停，對嘉義漂亮山景感到不可思議！最後到嘉縣秘境景點曾文水庫，有人馬上直播分享水庫美景，表示水庫真的很美、很棒！