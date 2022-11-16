影／全台第一座換水模式台南仁德再生水廠 今天動工

全台第一座以換水方式提供再生用水的台南仁德再生水廠今天舉辦動工典禮，預計113年底完工，每天可以提供8000噸再生水給奇美實業，而今天起將同步動工長達3公里的輸水管線，可能會給附近帶來若干交通問題。

市府水利局表示，輸水管線從86快速道路橋下的仁德再生水廠（仁德水資源回收中心內），沿著86道路前行，再轉田寮一街、中正路一段656巷、崑崙路，最後從國道1號下方轉進奇美實業公司。

動工典禮下午在仁德再生水廠舉行，包括內政部次長陳宗彦、台南市長黃偉哲、水利署副署長黃宏莆、奇美實業副總經理陳世賢、台積電廠長蘇慶煌等人都到場。

陳宗彥在致詞時表示，受到全球氣候變遷影響，台灣近三年都沒有颱風入侵，而南部地區主要靠颱風帶來的雨水作為用水，影響相當大，興建再生水廠可以解決部分用水的問題，也是國家重要的戰備設施。

黃偉哲也表示，去年五月缺水的情況大家還記憶猶新，水資源相當重要，台南目前陸續興建永康、安平及仁德三座再生水廠，將水回收淨化後再利用，其中仁德水廠更是採取水權交換的方式，不僅可以節省新建管線的費用，也可以避免更大範圍的交通黑暗期，並減少水輸送的長度。

水利局表示，這項工程經費9億8100萬元，其中九成以上都是由中央補助。

水利局表示，台積電依照法令規定必須使用再生水，但是如果將再生水從市區拉管線送到南科，距離長達30公里，經費龐大，因此在前市長賴清德任內，積極協調台積電與奇美「換水」，就是由奇美使用再生水，換取奇美原本使用的自來水給台積電，再由台積電補貼奇美差價。

水利局表示，永康與安平兩座再生水廠預計今年底完工通水，再加上仁德與南科再生水廠，四座水廠每天可以提供8萬3000噸再生水。