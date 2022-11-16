快訊

羽球／身體出狀況放兩天假 戴資穎感慨：珍惜最後幾年運動員時光

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

鹽水排水遺址段右側護岸今動工 拚明年10月完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南鹽水排水遺址段右側護岸今動工，預估 明年10月完工。記者謝進盛／攝影
台南鹽水排水遺址段右側護岸今動工，預估 明年10月完工。記者謝進盛／攝影

台南市政府辦理鹽水排水闢建，因發現番子厝文化遺址工程受阻，經克服及水利署補助經費，今上午辦理後續工程動土典禮，將闢建右岸335米長排水護岸，預估明年10月完工。

動土典禮安排在鹽水後寮永慶宮前舉行，市長黃偉哲等人出席，水利局長韓榮華簡報時表示，鹽水排水起點，在新營都會區西北側人口最稠密處，是新營鹽水區域最重要排水線，目前治理率已達75%左右，剩約2.3公里待整治。

其中，關鍵治理段為舊營橋下游銜接岸內排水匯流口至0K+416段，此工段南市府於2017年10月施工時，發現番子厝文化遺址文化遺址，依照文資法規定，須停止施工進行考古專業機構進行調查、文資審議，以及採取必要維護措施，改以7米鋼板樁應急方式完工，符合25年重現期保護標準。

水利局指出，鹽水排水下游未整治段左右岸合計總長度670公尺，總工程經費約1.92億元，先行辦理右岸一期施工，工程約240個日曆天，預估明年10月完成，工程內容包含完成右岸335米長排水護岸、防汛道路及排水側溝，工程最大挑戰是17.5米長預力版樁打設及配合文資考古作業併行施作，完成後將有效擴大通洪斷面，提昇30%排洪效能。

市府也持續取爭取中央核定左岸治理工程，目前已完成設計作業，工程費用約9600萬元。

黃偉哲表示，治水工作是一棒接一棒，之前尚未完成工作，他上任後，針對鹽水地區投入多項治水工程，淹水範圍及深度已逐年減少，市府團隊會持續努力。

台南鹽水排水遺址段右側護岸今動工，預估明年10月完工，市長黃偉哲說明後續整治情形。記者謝進盛／攝影
台南鹽水排水遺址段右側護岸今動工，預估明年10月完工，市長黃偉哲說明後續整治情形。記者謝進盛／攝影

遺址 考古

延伸閱讀

眷村起家！立成製麵廠捐麵食券攜手店家溫暖弱勢的胃

台南市長今晚首場政見會 黃偉哲、謝龍介交鋒備受矚目

謝龍介倒數10天衝刺拚輪替 要掃遍全台南

縮短時效落實食安 南市自行執行食品輻射檢測啟航

相關新聞

消毒冰櫃、擦拭屍盤 台南酒駕易服勞務者「心驚驚」

台南地檢署昨與市府民政局在市立殯葬管理所辦理關懷生命零酒駕專案活動，安排17名酒駕易服勞務及酒駕緩起訴的被告，協助清理消...

台南連日空汙 環團籲中南部聯防

11月進入空汙高峰期，台南社區大學環境小組指出，近日吹東北風，空汙造成市區上空霧茫茫，南部人1年有3分之1時間吸髒空氣；...

奇美博物館耶誕周末 百場表演輪番上陣

台南市奇美博物館耶誕周，12月17日起連續兩個周末登場，表演節目4天總計逾百場演出，包括「聖誕老公公與英國士兵大遊行」、...

嘉義竹崎椪柑季來囉！今柑橘評鑑出爐民眾爆搶訂熱潮

吃椪柑好時機到囉！嘉義縣竹崎地區農會今天舉辦第4屆柑橘評鑑，經專家嚴格評審，由塘興村劉明昌獲得冠軍，午後成績一出爐，農會...

基進候選人殺球得分！ 穿南一中制服拍片挺18

台灣基進台南東區市議員候選人李宗霖，今天穿南一中制服為大選拍攝政策影片，支持18歲公民權的公投案，影片以打排球的方式呈現...

綠營朴子市長候選人涂建軒遭網路謠言中傷 找律師捍衛清白

嘉義縣朴子市長選戰激烈，綠營市長候選人涂建軒發現最近在網路上不斷被造謠中傷！上午在競總找律師、地政士開記者會說，有人在臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。