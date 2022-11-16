鹽水排水遺址段右側護岸今動工 拚明年10月完工

台南市政府辦理鹽水排水闢建，因發現番子厝文化遺址工程受阻，經克服及水利署補助經費，今上午辦理後續工程動土典禮，將闢建右岸335米長排水護岸，預估明年10月完工。

動土典禮安排在鹽水後寮永慶宮前舉行，市長黃偉哲等人出席，水利局長韓榮華簡報時表示，鹽水排水起點，在新營都會區西北側人口最稠密處，是新營鹽水區域最重要排水線，目前治理率已達75%左右，剩約2.3公里待整治。

其中，關鍵治理段為舊營橋下游銜接岸內排水匯流口至0K+416段，此工段南市府於2017年10月施工時，發現番子厝文化遺址文化遺址，依照文資法規定，須停止施工進行考古專業機構進行調查、文資審議，以及採取必要維護措施，改以7米鋼板樁應急方式完工，符合25年重現期保護標準。

水利局指出，鹽水排水下游未整治段左右岸合計總長度670公尺，總工程經費約1.92億元，先行辦理右岸一期施工，工程約240個日曆天，預估明年10月完成，工程內容包含完成右岸335米長排水護岸、防汛道路及排水側溝，工程最大挑戰是17.5米長預力版樁打設及配合文資考古作業併行施作，完成後將有效擴大通洪斷面，提昇30%排洪效能。

市府也持續取爭取中央核定左岸治理工程，目前已完成設計作業，工程費用約9600萬元。