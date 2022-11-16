國民黨行動中常會開到嘉縣 朱立倫：盡最後力氣決勝負

國民黨行動中常會下午開到嘉義縣黨部，拉抬尋求連任的嘉義市長黃敏惠、縣長候選人王育敏選情氣勢，會前黨主席朱立倫受訪，針對媒體提問評估整體選情，可以贏多少縣市？朱不正面回覆，他說，「我們不敢樂觀，審慎因應，一步一腳印，拚盡最後一分力氣，1126交給選民，決勝負。」

朱立倫說，民進黨掌握國家機器，無限資源，掌控幾乎所有媒體，「我們不敢樂觀，審慎因應，拚盡最後一分力氣，1126交給選民，決勝負。」