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眷村起家！立成製麵廠捐麵食券攜手店家溫暖弱勢的胃
台南市立成製麵廠捐贈2750張面額80元的麵食券，給台南市社會局服務的弱勢家庭，弱勢民眾可憑券向立成製麵平時合作的88店家兌換餐食。社會局長陳榮枝今天代表市長黃偉哲接受捐贈並回贈感謝狀，感謝立成製麵廠以及熱心公益的店家，不僅溫暖弱勢家庭、獨居長者的胃，也溫暖了彼此的心。
立成製麵廠第二代負責人賈久立表示，創始人賈學正與簡尾在眷村經營立成製麵廠，夫婦二人勤勞樸實，雖早期生活不易，但還是熱心助人，也教導子女要回饋社會，立成製麵長期以來皆有提供許多社福團體生鮮麵食。
考量生鮮麵食仍需烹調，秉持著回饋社會的善心，希望以更好的方式來實現，此次結合台南市政府社會局與台南在地響應公益的店家，透過公私協力共同幫助弱勢家庭，為社會盡一份棉薄之力。
社會局表示，立成製麵廠與本市88家商家熱心公益，也邀請到麵屋青鳥/青鈴老闆共襄盛舉捐贈麵食券，與台南市政府共同照顧弱勢族群，讓每個台南的角落都可以感受到社會的溫暖。
市長黃偉哲除感謝立成製麵的善舉，更表示綿密的社會安全防護網，除政府部門外，也需社會中的您我共同戮力。為讓需要幫助的人能得到最即時的服務，社會局目前已成立12處社會福利服務中心，可就近服務弱勢家庭，由在地團隊聯合提供最安心即時的多元服務。民眾若遇到家中遭逢變故、或生活需要協助，可就近至各社福中心諮詢或電洽社會局06-2993992詢問。
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