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嘉義縣團體旅遊補助加開最終一波 後天開放登記

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣團體旅遊補助加開最終一波，後天開放登記。圖／嘉縣府提供
嘉義縣團體旅遊補助加開最終一波，後天開放登記。圖／嘉縣府提供

嘉義縣文化觀光局為推廣特色旅遊景點，針對參與今年度「嘉義縣團體旅遊獎助作業及管理計畫」方案一，「體驗行程補助」的遊客進行市場問卷調查，統計得出遊客對於本次體驗行程滿意度高達90%，回饋建議更提及未來仍想安排至嘉義縣遊玩，其中以阿里山區域的旅遊景點回應最為熱烈！

為回應全台旅行業，以及遊客熱烈參與，文化觀光局本次再加碼最終一波備取名額，將針對「體驗行程補助」方案加開四條熱門路線：東石觀光漁筏、布袋海上巴士、曾文水庫遊湖、台1觀光軸線，線上登記時間將於後天18日上午10點準時開放，加開日期及時段等，詳細資訊請見活動網站

縣長翁章梁期盼，嘉縣觀光旅遊景點提升服務及強化遊客記憶，吸引更多來自國內外遊客朝聖，一同前來嘉義縣體驗在地山水美景。如有相關疑問請洽嘉義縣團體旅遊專案辦公室，服務時間周一至周五上午9點30分至下午5點30分，諮詢專線為04-2708-3060、04-2708-3061、0978-279-722；傳真：04-2702-8483；Email：planning@168travel.com.tw。

嘉義 曾文水庫 觀光局

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