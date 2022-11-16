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嘉義縣長選舉人數較4年前少逾6千人 相當於減少「1個山地鄉」選民

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長選舉名冊公告結束，選委會公告確定的五合一選舉人數，圖為選委會與環保局聯合辦公大樓。記者魯永明／攝影
嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長選舉名冊公告結束，選委會公告確定的五合一選舉人數，圖為選委會與環保局聯合辦公大樓。記者魯永明／攝影

嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長選舉名冊公告結束，選委會公告確定的五合一選舉人數：縣長選舉人數42萬2568人，較2018年縣長選舉人數42萬2568人，減少6081人，減少人數比阿里山鄉4466人、大埔鄉3900人還多，相當減少1個山地鄉選民。

嘉義縣人口跌破50萬人，老化比例全台居冠，青壯人口外流，農業結構，反映在選舉人數，選民年年減少，選委會說，縣長選舉人數42萬2568人，男性21萬8898人，女性20萬3670人，性別比例男多於女。

7個議員選區人數，以第一選區8萬6490人最多，應選8席，第7選區山地原住民3864人最少，應選1席；18鄉鎮市長選舉人數42萬2148人；鄉鎮市民代表選舉人數42萬1987人；村里長選舉人數42萬1608人。

18鄉鎮市選舉人數：最大票倉民雄鄉5萬9596人，其次水上鄉4萬2201人，第三中埔鄉3萬7452人，最少是大埔鄉3900人。憲法修正案公民複決第一案18歲公民權公投案，選舉人數共42萬3954人。

嘉義縣五合一選舉，共計1020名候選人，應選605人，包括：縣長1人（2人參選）；議員37人（57人參選）；鄉鎮市長18人（37人參選）；鄉鎮市民代表192人（293人參選）；村里長357人（631人參選），全部參選人國民黨籍32人，民進黨籍41人，無黨籍947人，以無黨籍人數最多，無第三黨候選人。

議員 嘉義 2022大選 嘉義縣選舉

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