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雲林縣消防局起新厝 虎尾第2分隊落腳高鐵特定區

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣消防局新建第2大隊暨虎尾第2分隊廳舍，縣長張麗善（左二）、消防局長林文山（左一）持鏟動土。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局新建第2大隊暨虎尾第2分隊廳舍，縣長張麗善（左二）、消防局長林文山（左一）持鏟動土。圖／雲林縣消防局提供

雲林縣虎尾高鐵特定區、中科虎尾園區，就業及居住人口逐漸增加，雲林縣消防局將在虎尾鎮站前東路與虎興東六街路口新建「第2大隊暨虎尾第2分隊辦公廳舍」，今天舉辦動土典禮，縣長張麗善、局長林文山到場持鏟動土，氣氛隆重熱鬧，斥資8600萬元打造地上3層現代化消防廳舍，後年6月完工啟用。

張麗善表示，虎尾地區產業人口逐年增加，且為兼顧虎尾墾地里、廉使里、西螺吳厝里、二崙湳仔村、三和村及土庫新庄仔社區消防服務品質，歷經4年規畫虎尾高鐵特定區，虎尾鎮大學段239地號，建築面積約748平方公尺，新建第2大隊暨虎尾第2分隊辦公廳舍。

雲林縣消防局表示，第2大隊暨虎尾第2分隊辦公廳舍位於虎尾鎮站前東路與虎興東六街路口，將斥資8600萬元，新建地上3層樓現代化消防廳舍，新建工程已在今年10月中旬發包，工期約400個日曆天，預計後年6月就可以完工啟用，盼提升虎尾高鐵特定區及周圍社區防救災效能。

雲林縣消防局表示，1樓將作為值班台、消防車庫、器材室、義消辦公室、備勤室；2樓則規畫分隊辦公室、大隊辦公室、備勤室；3樓設有可容納80人的教育訓練教室、救助訓練平台、備勤室。未來將進駐大隊12人、分隊28人，也有水箱車、水庫車、化學車、雲梯車、救護車等10輛。

雲林縣消防局新建第2大隊暨虎尾第2分隊廳舍，縣長張麗善（左三）、消防局長林文山（左二）、虎尾鎮長丁學忠（右二）出席動土典禮。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局新建第2大隊暨虎尾第2分隊廳舍，縣長張麗善（左三）、消防局長林文山（左二）、虎尾鎮長丁學忠（右二）出席動土典禮。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局新建第2大隊暨虎尾第2分隊廳舍，坐落虎尾高鐵特定區。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局新建第2大隊暨虎尾第2分隊廳舍，坐落虎尾高鐵特定區。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局新建第2大隊暨虎尾第2分隊廳舍，縣長張麗善（左一）、消防局長林文山（左二）到場。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局新建第2大隊暨虎尾第2分隊廳舍，縣長張麗善（左一）、消防局長林文山（左二）到場。圖／雲林縣消防局提供

雲林 高鐵 張麗善

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