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縮短時效落實食安 南市自行執行食品輻射檢測啟航
南市府購置「食品輻射檢測系統-加馬能譜儀」，今由市長黃偉哲宣布自行執行食品輻射檢測正式啟航，讓台南在最短時間內，就建立對輻射食品檢測量能，為市民食安確實把關。
市府衛生局上午在新營東興辦公室宣布建立食品輻射檢測服務，這項設備總經費約650萬元，檢驗天數可由目前約7天大幅縮短在約4天完成。
黃偉哲說，除可縮短檢驗天數，快速提供便捷結果報告，對於食品安全，他不希望新聞過了後就沒事了，去年針對輻食，大家都只在意輻食是從哪個國家進來，但事實上，台南檢驗是不分國家，是全面檢驗，要全面把關。
他表示，過去因台南市沒有輻射食品檢驗量能，只能委託其他縣市幫忙，經過幾個月的努力，感謝衛生局檢驗中心同仁努力，及中華醫事科大、國立高雄大學、屏科大、衛福部食藥署、行政院原能會協助，讓台南在最短時間內，就建立起這項檢驗量能，未來不管是毒品、藥物、尿液檢測，或者是食品食安，台南市衛生局都能自行檢測，能更進一步保障市民朋友健康。
衛生局表示，歷年來對於日本進口食品輻射安全，除加強產地標示查核，也執行產品抽驗，或與原子能委員會合作，或送衛生局聯合分工體系及其他檢測機構等方式執行檢測，近5年來共查核4448件、檢測465件，類別含括食用油、蔬果類、乳製品、飲料類、穀類、調味醬料、餅乾、麵粉製品、豆類製品、嬰幼兒輔助食品及其他各類食品等，全數未檢出輻射汙染。
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