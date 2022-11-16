投入5200萬 國8台南安定側車道改善本月完成

台南市政府工務局今年投入5200萬元，執行安定區國道8號雙側車道共約12公里路平改善工程，在今年8月底進場施作，已在本月完工，希望提供用路人更平坦道路。

這次工程起點由安南區公學路一段124巷沿國道8號兩側平面車道至安定區定順路，改善範圍包含北側車道5773公尺、南側車道5,751公尺及10處迴轉道，並為降低施工帶來交通衝擊，採夜間施作，降低交通衝擊。

工務局表示，國8橫向連接國道1號、省道台19、市道178與區道南133等重要聯絡公路，交通位置十分重要，而兩側平面車道，更是往返南科樹谷園區、新吉工業區、台南科工區的平面替代道路之一，一般貨車、機車族及附近居民出入，也大多依靠這兩條平面側車道，交通相當頻繁。