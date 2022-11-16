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投入5200萬 國8台南安定側車道改善本月完成

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府投入逾5200萬，針對國8台南安定側車道改善，已於本月完成。圖 ／台南市政府提供
台南市政府投入逾5200萬，針對國8台南安定側車道改善，已於本月完成。圖 ／台南市政府提供

台南市政府工務局今年投入5200萬元，執行安定區國道8號雙側車道共約12公里路平改善工程，在今年8月底進場施作，已在本月完工，希望提供用路人更平坦道路。

這次工程起點由安南區公學路一段124巷沿國道8號兩側平面車道至安定區定順路，改善範圍包含北側車道5773公尺、南側車道5,751公尺及10處迴轉道，並為降低施工帶來交通衝擊，採夜間施作，降低交通衝擊。

工務局表示，國8橫向連接國道1號、省道台19、市道178與區道南133等重要聯絡公路，交通位置十分重要，而兩側平面車道，更是往返南科樹谷園區、新吉工業區、台南科工區的平面替代道路之一，一般貨車、機車族及附近居民出入，也大多依靠這兩條平面側車道，交通相當頻繁。

這次國道8號兩側車道一併進行路平改善，工程包括路面高程調整平順、4處路基改良、鋪面改善及交通標線更新等作業，同時協調各管線單位配合將人手孔一併下地共11座；在經費、改善長度方面，是今年路平專案中頗具規模的工程之一；今完成改善工程，大大提升用路人行車平坦舒適，並提供完善安全的行車環境。

台南市政府投入逾5200萬，針對國8台南安定側車道改善，已於本月完成。圖 ／台南市政府提供
台南市政府投入逾5200萬，針對國8台南安定側車道改善，已於本月完成。圖 ／台南市政府提供
台南市政府投入逾5200萬，針對國8台南安定側車道改善，已於本月完成。圖 ／台南市政府提供
台南市政府投入逾5200萬，針對國8台南安定側車道改善，已於本月完成。圖 ／台南市政府提供

車道 國道 台南

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