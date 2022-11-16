投入5200萬 國8台南安定側車道改善本月完成
台南市政府工務局今年投入5200萬元，執行安定區國道8號雙側車道共約12公里路平改善工程，在今年8月底進場施作，已在本月完工，希望提供用路人更平坦道路。
這次工程起點由安南區公學路一段124巷沿國道8號兩側平面車道至安定區定順路，改善範圍包含北側車道5773公尺、南側車道5,751公尺及10處迴轉道，並為降低施工帶來交通衝擊，採夜間施作，降低交通衝擊。
工務局表示，國8橫向連接國道1號、省道台19、市道178與區道南133等重要聯絡公路，交通位置十分重要，而兩側平面車道，更是往返南科樹谷園區、新吉工業區、台南科工區的平面替代道路之一，一般貨車、機車族及附近居民出入，也大多依靠這兩條平面側車道，交通相當頻繁。
這次國道8號兩側車道一併進行路平改善，工程包括路面高程調整平順、4處路基改良、鋪面改善及交通標線更新等作業，同時協調各管線單位配合將人手孔一併下地共11座；在經費、改善長度方面，是今年路平專案中頗具規模的工程之一；今完成改善工程，大大提升用路人行車平坦舒適，並提供完善安全的行車環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言