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台南停20抽水站開工 盼降低喜樹、灣裡淹水頻率

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市水利局爭取到經費將興建抽水量24cms的停20抽水站，解決南區灣裡、喜樹淹水問題。圖／台南市水利局提供
台南市水利局爭取到經費將興建抽水量24cms的停20抽水站，解決南區灣裡、喜樹淹水問題。圖／台南市水利局提供

台南市南區灣裡、喜樹為易淹水地區，市府針對台86線分流箱涵出口易受潮汐影響排放及出口段沙灘淤積問題，將興建停20抽水站，今天進行開工儀式，預計2024年完工啟用。

市長黃偉哲表示，停20結合停車場、滯洪池及抽水站，充分將土地立體性運用，未來能減少淹水頻率及面積。

水利局指出，喜樹、灣裡因地勢低窪，加上逢大雨，台灣海峽潮位上漲，容易造成聚落內水難以排除，必須以機械方式抽排，因此雙管齊下，以高地區域截流重力排放，低地機械抽排輔助排水。

水利局表示，配合喜樹灣裡地區市地重劃工程，將蓋停20抽水站，總經費5億1800萬元，啟用後可將聚落內水抽排至外海，提高當地防洪能量，平時也能利用抽排設備清理台86分流箱涵出口淤砂，維護喜樹、灣裡地區排水設施。

黃偉哲表示，這幾年喜樹、灣裡淹水雖較少，但還是有淹水，因此希望藉由滯洪池、抽水站的興設減少淹水頻率及嚴重程度與面積，期待能一步步減輕，別再有居民淹水的事故。

台南市南區灣裡、喜樹為易淹水地區，市府將興建停20抽水站，預計2024年完工啟用。記者鄭維真／攝影
台南市南區灣裡、喜樹為易淹水地區，市府將興建停20抽水站，預計2024年完工啟用。記者鄭維真／攝影

淹水 黃偉哲 滯洪池

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