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台南永康成功立體停車場動土 黃偉哲：將成非常精華蛋黃區

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市最大立體停車場永康成功里立體停車場動土；規畫地下1層、地上7層完工示意圖。記者周宗禎／攝影
台南市最大立體停車場永康成功里立體停車場動土；規畫地下1層、地上7層完工示意圖。記者周宗禎／攝影

台南市最大的立體停車場永康成功里立體停車場今天動土；地下1層、地上7層，立體化後汽車位將從原有68格增為195格，並增設26個機車位；另一樓里活動中心、二樓親子悠遊館，目標是多元的立體綜合停車場；預計工期1年10個月、113年9月完工。

市長黃偉哲說，這裡位置絕佳，緊鄰永康精華區、平實營區，到榮民醫院或到平實營區、商業區市集、學校停車都很方便，將來一定是「非常精華的蛋黃區」。

黃偉哲說，這裡成為永康民眾的生活新據點，將來他過個馬路，很近的地方就到捷運的轉運站，不管把車停在那邊，走兩步路去搭捷運，或者去搭公車都是非常的方便。

他說，這地方將來的利用率跟使用率會非常高，「我們熱切的期待停車場能夠在短短的一年10個月，最好能夠提前」完工，週邊相關設施也會陸續配合興建。

市政府表示，向中央爭取9座「前瞻立體停車場」已陸續施工，這是第7座，在永仁高中西側，因應精忠二村都市更新開發人口大增闢建。

黃偉哲指出，本案總經費3.87億元，中央補助約1億元，市府需負擔2億8千萬元，為此再向中央爭取親子悠遊館補助2千多萬及里活動中心經費補助400萬元，很感謝在議會及中央支持，如期如質的開工。

交通局長王銘德表示，一旁精忠二村都更開發後，新增社會住宅及上千戶住宅大樓，人口大量湧進，預期停車需求增加，這周邊300公尺範圍內唯一公共設施用地，規畫停車場立體化及多目標功能使用。

王銘德指出，停車場能有效紓解周邊停車需求，並提供交誼、親子遊樂托育等多元的服務空間，營運將導入智慧停車管理系統，提升使用效益與服務品質。

台南市最大立體停車場永康成功里立體停車場動土，大批地方人士到場。記者周宗禎／攝影
台南市最大立體停車場永康成功里立體停車場動土，大批地方人士到場。記者周宗禎／攝影
台南市最大立體停車場永康成功里立體停車場動土，緊鄰學校、醫院與林立大樓。記者周宗禎／攝影
台南市最大立體停車場永康成功里立體停車場動土，緊鄰學校、醫院與林立大樓。記者周宗禎／攝影
台南市最大立體停車場永康成功里立體停車場動土；規畫地下1層、地上7層完工示意圖。記者周宗禎／攝影
台南市最大立體停車場永康成功里立體停車場動土；規畫地下1層、地上7層完工示意圖。記者周宗禎／攝影

黃偉哲 停車場

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