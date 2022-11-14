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推動嘉義溪口觀光 旅客村民共享「本溯光點旅服館」啟用

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
能讓旅客與村民同時使用的嘉義縣溪口鄉「本溯光點旅服館」本月13日順利落成啟用。圖／嘉義縣政府提供
能讓旅客與村民同時使用的嘉義縣溪口鄉「本溯光點旅服館」本月13日順利落成啟用。圖／嘉義縣政府提供

兼具旅遊服務及提供嘉義縣溪口鄉民使用的「本溯光點旅服館」正式啟用，溪口鄉長孫維聰表示，爭取到交通部觀光局推動的體驗觀光，地方旅遊環境營造計畫，獲得1000多萬的補助經費，此館將全面推廣溪口產業，由鄉公所著手規畫。

落成典禮上，有溪口喝呷食、相揪來本厝的社區產業活化成果發表及小型特展，嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文及嘉義縣議員劉雅文等人，與鄉親一同見證，揭牌時刻。

目前旅服館內二樓，有推出溪口鄉信仰文化田調資料閱覽展，本廳保生大帝信仰的小型特展，藉此呼應超過三百年悠久歷史的本廳大帝宮座落在旁。

鄉長孫維聰表示，原活動中心設備老舊，讓民眾使用或作推廣在地觀光的據點，都有安全疑慮，因此鄉公所團隊向交通部觀光局爭取，體驗觀光地方旅遊環境營造計畫補助，立委陳明文及嘉義縣長翁章梁全力協助，總共獲得一千多萬元的補助經費，順利將此館建成。

縣長翁章梁表示，本厝位在溪口南段環狀旅鏈的中心，有了這座旅服館，能夠與位在北方的溪口鄉文化生活館互相呼應，讓所有來到溪口的訪客，都能獲得最友善的旅遊服務和最完整的漫遊資訊。

翁章梁說，溪口鄉適合發展輕旅行，希望未來能讓更多旅客來到溪口旅行，體驗古早味炕窯、享用美味辦桌菜、客家文化導覽等行程，也希望在地的鄉親，不論住在哪個村落，也能多利用旅服館，作為日常活動的場所。

目前嘉義縣溪口鄉的本溯光點旅服館內二樓，正推出溪口鄉信仰文化田調資料閱覽展。圖／嘉義縣政府提供
目前嘉義縣溪口鄉的本溯光點旅服館內二樓，正推出溪口鄉信仰文化田調資料閱覽展。圖／嘉義縣政府提供
能讓旅客與村民同時使用的嘉義縣溪口鄉「本溯光點旅服館」本月13日順利落成啟用。圖／嘉義縣政府提供
能讓旅客與村民同時使用的嘉義縣溪口鄉「本溯光點旅服館」本月13日順利落成啟用。圖／嘉義縣政府提供
能讓旅客與村民同時使用的嘉義縣溪口鄉「本溯光點旅服館」本月13日順利落成啟用。圖／嘉義縣政府提供
能讓旅客與村民同時使用的嘉義縣溪口鄉「本溯光點旅服館」本月13日順利落成啟用。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 嘉義

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