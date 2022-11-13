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2022鯤鯓王平安鹽祭落幕 擲筊大賽36萬得主出爐
2022鯤鯓王平安鹽祭13日最後一天，外界關注的跋桮（擲筊）比賽，台南學甲陳苡真以14聖杯獨得36萬元，羨煞各界。
南鯤鯓代天府表示，今年擲筊獎金，聖筊數最多的「特別獎」獨拿獎金36萬元，接續有第一名8萬8888元、第二名1萬6888元，第三名8888元及10名3600元的幸運獎，在雲嘉南風管處支持下，平安鹽祭還有雲嘉南觀光圈特色美食伴手禮展，讓參加鹽祭的民眾有得吃又有得玩，在市集消費滿500元可獲得限量平安鹽包。
13日進入尾聲，活動重頭戲「謝鹽」儀式下午三時於井仔腳瓦盤鹽田舉行，謝鹽儀式由法師帶領雲管處長陳煜川、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰等人進行科儀後順利落幕。
而跋桮活動於下午5點結束，擲得最多聖杯發給獎金36萬，來自學甲中洲的陳苡真以14聖杯獲得冠軍，抱走特別獎36萬元，她開心說，將利用這筆神明庇佑的獎金，帶領家人旅遊。
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