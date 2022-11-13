南市勞資運動會 搭設施工架親子體驗落實工安

台南市111年度勞資體育競賽，今在新營228紀念公園登場，有76個單位、約3000多人次參與，現場更搭設施工架，提供親子體驗落實工安，成最佳活教材。

今年勞資體育競賽有橫行霸道、飛鏢神射手、飛盤擲準、一分耕耘一分收穫、步步高升、求神問卦、姜太公釣魚等7項趣味競賽

及男子躲避球體能競賽，還有義賣活動、免費按摩體驗及職安宣導、身心障礙者及失業者職訓成果展、農特產品展售、37區特色旗艦賞、表演活動等。

台南市長黃偉哲今也前往為選手打氣，他表示，此次運動會雖跟全國運動會不同，但主要是達成健身運動，市府團隊不但努力將台南打造成宜居城市，近年更是努力將台南打造成運動城市。

勞工局表示，感謝大台南總工會及台南市總工業會長期贊助運動員小吃園遊券，還有參與義賣台南市總工會、大台南總工會、台南市產業總工會及南市總工業會，長期支持勞資體育競賽義賣活動的金百利克拉克台灣分公司已邁入第18個年頭。