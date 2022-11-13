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鯤鯓王平安鹽祭落幕 井仔腳鹽田白金之舞驚豔

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
持續3天的2022鯤鯓王平安鹽祭今天落幕，北門井仔腳鹽田白金之舞表演，讓遊客驚豔不已。圖／雲嘉南管理處提供
持續3天的2022鯤鯓王平安鹽祭今天落幕，北門井仔腳鹽田白金之舞表演，讓遊客驚豔不已。圖／雲嘉南管理處提供

一連3天的2022鯤鯓王平安鹽祭今天落幕，今天下午在北門井仔腳鹽田，主辦單位還安排「白金之舞」；首度運用雪白鹽舞台，讓全場驚豔不已。

南鯤鯓代天府、雲嘉南濱海國家風景區管理處多年來推廣王爺信仰辦理鯤鯓王平安鹽祭，知名度大開，雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，這次這別感謝鯤鯓王平安鹽祭協辦單位、同時也是井仔腳瓦盤鹽田維運單位的台灣守護文創公司，精心策畫白金之舞，把傳統鹽田轉化成鹽舞台，不僅將文化古蹟融入了藝術表演，產生的觀光效益更是從景點外溢到社區。

白金之舞主辦單位之一晉基建設董事長廖淑芬表示，這是公司首次嘗試跨界合作，與國際知名的台南在地舞團-藝姿舞集共同籌畫，由藝術總監郭玲娟老師率領專業舞者，帶領成功鹽國寶級鹽工與在地北門、錦湖國小小朋友們一起合作，演出三場劇目「水地風光、白金歲月、謝天祈福」，呈現300年來鹽埕居民生活、工作與信仰景象，讓現場遊客體驗到當時先民生活的文化魅力，看見屬於北門鹽鄉的故事。

北門 國家風景區

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