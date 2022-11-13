台南綠社區培力散播社造種子 20社區展現營造成果

台南市都發局今舉辦綠社區培力計畫規畫師學院結訓成果發表會暨森林饗宴，由副市長趙卿惠等人為70名社區規畫師授證，並頒獎給5處成果優良地方社區環境空間改造點和3組表現優異的小組團隊；另也以市集展現各地方社區文化特色產品，宣傳影片播映和社規師經驗分享。

成果發表會在在漁光島瑞復益智中心旁慢漫小畫室舉辦，趙卿惠說，城市的風貌特色源自於地方社區的人文與地景，南市綠培力從地方出發，透過培訓社區規畫師，結合社區熱心幹部營造社區環境空間，除了提升整體景觀及生活空間環境品質，更能強化人與人和人與空間環境相互間情感，傳承地方文化特色和發展地方產業經濟，邁向永續社區願景。

都發局長莊德樑指出，綠培力在市府團隊歷年的推動下，不斷播下社造種子，本次首度以學院形式提供有系統的培訓，並透過綠培力計畫平台的推動，集結社規師藉由自我專業技能及人生經驗，一同參與貢獻解決地方社區問題，未來社規師將凝聚力量在各地區繪出屬於社造永續藍圖，為城鄉創造亮點與價值。

此次綠培力計畫評選出5處環境空間改造成果優良社造點，榮獲特優的包括麻豆區「蔴荳·社學」，透過打開圍牆增加老屋空間開放與動線流暢，更導入西拉雅文化，強化與地方的連結性；鹽水區「就愛鹽水-汫水港冰激林」，以綠美化的改造手法，強化環境空間的舒適度，打造社區居民和青年返鄉共生共創的基地。南區「七鯤鯓歹銅古社故事巷」，藉由藝術置入空間，結合灣里深度小旅行，敘說廢五金經濟與二仁溪生態保育的地方文化特色故事。

優選的有大內區「大內區二溪觀星公園計畫」，以自然生態友善環境的改造手法，為地方社區活動中心和小學創造出青銀休憩空間；左鎮區「三里分ㄟ聚落」，以聚落古道文化作為出發點，發揮雇工購料的精神，打造親近大自然、欣賞落日餘暉，以及俯瞰遠方美景之歇腳處。

莊德樑說，綠社區培力計畫未來將透過社規師的影響力，藉由場域空間規畫劃與設計，連結過去和未來，展現社規師對社區的責任與希望。