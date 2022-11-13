匯流民調黃偉哲55%支持度領先 謝龍介：繼續努力

根據「CNEWS匯流新聞網」最新「匯流民調」結果顯示，台南市長5名候選人中，55%支持現任民進黨籍市長黃偉哲，19.4%支持國民黨籍候選人謝龍介。黃陣營說，這是施政成果得到選民肯定；謝陣營表示，將參考，並繼續努力。

民調數據顯示，5名市長候選人的支持度分別為黃偉哲55%、謝龍介19.4%、許忠信1.4%，林義豐0.5，吳炳輝0.1%，有超過7成市民看好黃偉哲當選市長，僅9.2%看好謝龍介。

另對於黃偉哲的表現滿意度，有65.7%滿意、18.6%不滿意、15.7%無明確意見。年齡部分，20到39歲間，有58.3%滿意，26.4%不滿意。40歲以上有69.6%滿意，14.9%不滿意。