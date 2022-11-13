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匯流民調黃偉哲55%支持度領先 謝龍介：繼續努力
根據「CNEWS匯流新聞網」最新「匯流民調」結果顯示，台南市長5名候選人中，55%支持現任民進黨籍市長黃偉哲，19.4%支持國民黨籍候選人謝龍介。黃陣營說，這是施政成果得到選民肯定；謝陣營表示，將參考，並繼續努力。
民調數據顯示，5名市長候選人的支持度分別為黃偉哲55%、謝龍介19.4%、許忠信1.4%，林義豐0.5，吳炳輝0.1%，有超過7成市民看好黃偉哲當選市長，僅9.2%看好謝龍介。
另對於黃偉哲的表現滿意度，有65.7%滿意、18.6%不滿意、15.7%無明確意見。年齡部分，20到39歲間，有58.3%滿意，26.4%不滿意。40歲以上有69.6%滿意，14.9%不滿意。
黃偉哲競選總部發言人呂維胤表示，市長黃偉哲參選連任以來，以具體的市政成果及願景擘畫，爭取市民支持的正面務實路線，顯然獲得選民的肯定，而對手的負面攻擊，恐怕難以得到認同。
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