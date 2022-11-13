王育敏翁章梁大林鎮拚場 翁章梁帶鎮長議員候選人車隊拜票

國民黨嘉縣議員第三選區縣長議員候選人聯合造勢大會，上午在大林鎮新夜市舉行，尋求連任的嘉市長黃敏惠與縣長候選人王育敏合體，王育敏與議員候選人吳思蓉車隊拜票；下午尋求連任縣長翁章梁，與大林鎮長候選人許有疆、議員候選人江志明車隊掃街拜票。

翁章梁陪大林鎮長候選人許有疆、縣議員候選人江志明車隊掃街，所到之處，民眾熱情揮手。翁章梁表示，努力把握最後10幾天全力衝刺，呼籲選民支持民進黨提名的許有疆、也支持民進黨所提名的江志明，嘉義縣長選舉拜託大家，不分黨派支持翁章梁。

翁章梁說，「我們是能夠帶領嘉義進步跟發展的團隊，他呼籲所有嘉義鄉親，26日站出來，支持翁章梁、支持許有疆，就是支持嘉義進步發展。