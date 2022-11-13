快訊

退休警官攀登火炎山脫隊失聯 疑滑落送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王育敏翁章梁大林鎮拚場 翁章梁帶鎮長議員候選人車隊拜票

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
尋求連任嘉縣長翁章梁（中）與大林鎮長候選人許有疆（左）議員候選人江志明（右）車隊掃街拜票。圖／翁章梁競總提供
尋求連任嘉縣長翁章梁（中）與大林鎮長候選人許有疆（左）議員候選人江志明（右）車隊掃街拜票。圖／翁章梁競總提供

國民黨嘉縣議員第三選區縣長議員候選人聯合造勢大會，上午在大林鎮新夜市舉行，尋求連任的嘉市長黃敏惠與縣長候選人王育敏合體，王育敏與議員候選人吳思蓉車隊拜票；下午尋求連任縣長翁章梁，與大林鎮長候選人許有疆、議員候選人江志明車隊掃街拜票。

翁章梁陪大林鎮長候選人許有疆、縣議員候選人江志明車隊掃街，所到之處，民眾熱情揮手。翁章梁表示，努力把握最後10幾天全力衝刺，呼籲選民支持民進黨提名的許有疆、也支持民進黨所提名的江志明，嘉義縣長選舉拜託大家，不分黨派支持翁章梁。

翁章梁說，「我們是能夠帶領嘉義進步跟發展的團隊，他呼籲所有嘉義鄉親，26日站出來，支持翁章梁、支持許有疆，就是支持嘉義進步發展。

翁章梁 議員 嘉義

延伸閱讀

溪口鄉柴林腳抽水站啟用 保障鄉民生命財產安全

王育敏火力全開 當選允老人健保、兒童午餐費嘉義縣府負擔

黃敏惠、王育敏合體造勢 女力連線勇士勇媽站出來一定贏

綠營嘉縣選前唯一大型造勢晚會 2萬人營造團結勝選氣勢

相關新聞

王育敏翁章梁大林鎮拚場 翁章梁帶鎮長議員候選人車隊拜票

國民黨嘉縣議員第三選區縣長議員候選人聯合造勢大會，上午在大林鎮新夜市舉行，尋求連任的嘉市長黃敏惠與縣長候選人王育敏合體，...

台南教育團體送菜頭 黃偉哲：老年健保全免賞味期短

台南市教育團體今日辦理聯誼茶敘，肯定市長黃偉哲、教育局長鄭新輝近4年來的努力，贈送菜頭、包子、粽子等象徵凍蒜的吉祥物，力...

溪口鄉柴林腳抽水站啟用 保障鄉民生命財產安全

嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站上午舉行竣工啟用典禮，縣長翁章梁、立委陳明文等來賓剪綵，抽水站抽水量達4.05cms，相當7分多...

雲林2處冷鏈廠啟用 陳吉仲：掌握冷鏈就掌握市場價格

「誰決定冷鏈空間，誰就決定市場價格。」農委會在雲林投入逾5億元，建置區域冷鏈物流中心，展鮮農產生技股份有限公司、瓊埔合作...

咖啡紅椪柑綠 台南東山咖啡節今登場

咖啡紅了、椪柑綠了！2022台南東山咖啡節今在東山區農會廣場開幕，一早會場熱鬧滾滾，市長黃偉哲也趕至，邀請各地遊客來東山...

農委會補助豬肉攤設冷藏櫃 嘉縣攤商興趣缺無人申請

農委會補助傳統市場豬肉攤設冷藏設備，乾淨衛生不失溫體豬風味，兼顧消費者食安，政策立意良善，但嘉義縣攤商無人申請，只有3間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。