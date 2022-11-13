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溪口鄉柴林腳抽水站啟用 保障鄉民生命財產安全

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站上午竣工啟用，抽水站抽水量達4.05cms，相當7分多鐘排除1座國際標準游泳池1890公噸水量，保障村民生命財產安全。圖／嘉縣府提供
嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站上午竣工啟用，抽水站抽水量達4.05cms，相當7分多鐘排除1座國際標準游泳池1890公噸水量，保障村民生命財產安全。圖／嘉縣府提供

嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站上午舉行竣工啟用典禮，縣長翁章梁、立委陳明文等來賓剪綵，抽水站抽水量達4.05cms，相當7分多鐘排除1座國際標準游泳池1890公噸水量，啟用後汛期大幅降低柴林村、林腳村淹水風險，保障村民生命財產安全。

抽水站竣工典禮，翁章梁、陳明文、第五河川局長莊曜成、縣議員劉雅文、溪口鄉長孫維聰、前鄉長劉邦詩共同剪綵慶祝。氣候變遷加劇，極端颱風豪雨頻率增加，柴林及林腳村長期面臨排水不良問題，大雨河川常倒灌，淹水災情頻傳，翁章梁、陳明文爭取中央改善淹水。

縣府水利處配合中央前瞻水安全計畫，辦理排水設施改善工程，第一期溪口鄉林腳村柴林腳段應急工程，新設抽水站及1組抽水機組，工費4100萬元，第二期柴林腳治理工程，新設1.14公里截流箱涵及2組抽水機組，工程費9900萬元，抽水站完工，將不受外水位影響，可持續抽水。

柴林腳抽水站抽水量頂替13台大型臨時抽水機抽水量，截流箱涵設施改善村落排水問題，提升排水保護標準到50年，預計減少150公頃淹水面積，保護1500名鄉親生命財產安全。

陳明文說，向中央爭取前瞻計畫，工程分2期施工，總花費1.4億元，啟用比預期規畫早一年，展現中央縣府合作高效率。翁章梁表示，溪口長年淹水，颱風造成鄉親財產損害，有全新抽水站，豪雨颱風來襲鄉親不再擔心淹水。

嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站上午舉行竣工啟用典禮，縣長翁章梁、立委陳明文等來賓剪綵。圖／嘉縣府提供
嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站上午舉行竣工啟用典禮，縣長翁章梁、立委陳明文等來賓剪綵。圖／嘉縣府提供
嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站上午竣工啟用，抽水站抽水量達4.05cms，相當7分多鐘排除1座國際標準游泳池1890公噸水量，保障村民生命財產安全。圖／嘉縣府提供
嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站上午竣工啟用，抽水站抽水量達4.05cms，相當7分多鐘排除1座國際標準游泳池1890公噸水量，保障村民生命財產安全。圖／嘉縣府提供
嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站上午竣工啟用，抽水站抽水量達4.05cms，相當7分多鐘排除1座國際標準游泳池1890公噸水量，保障村民生命財產安全。圖／嘉縣府提供
嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站上午竣工啟用，抽水站抽水量達4.05cms，相當7分多鐘排除1座國際標準游泳池1890公噸水量，保障村民生命財產安全。圖／嘉縣府提供
嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站上午竣工啟用，抽水站抽水量達4.05cms，相當7分多鐘排除1座國際標準游泳池1890公噸水量，保障村民生命財產安全。圖／嘉縣府提供
嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站上午竣工啟用，抽水站抽水量達4.05cms，相當7分多鐘排除1座國際標準游泳池1890公噸水量，保障村民生命財產安全。圖／嘉縣府提供

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