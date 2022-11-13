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雲林2處冷鏈廠啟用 陳吉仲：掌握冷鏈就掌握市場價格
「誰決定冷鏈空間，誰就決定市場價格。」農委會在雲林投入逾5億元，建置區域冷鏈物流中心，展鮮農產生技股份有限公司、瓊埔合作農場新世代農產品冷鏈廠今揭牌啟用。農委會主委陳吉仲說，國內農產品加工冷鏈正式邁入新世代，未來會逐步拓展國際市場。
農委會推動「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」中長程計畫，4年預計投入126億元，輔導農民團體及農企體系建置冷鏈設備，雲林2處冷鏈廠今天啟用，陳吉仲、農糧署署長胡忠一、立委劉建國、立委蘇治芬，以及中華民國商業總會理事長許舒博等人都到場揭牌。
陳吉仲說，誰決定冷鏈空間，誰就決定市場價格，農委會投入126億元推動4年期冷鏈中長程計畫，只要對農民收益有幫助，提升農產品競爭力，不論農漁畜牧業廠商都可向胡忠一申請，盼透過冷鏈物流穩定農產品供應、穩定市場價格，更強化外銷市場，帶動農產業發展。
胡忠一說，部分農產品夏天產量過剩、冬天產量不足，透過急凍技術保存，可穩定市場銷量及價格，同時也能確保從產地到餐桌整體生產流程安全，未來若談判沒問題就可以賣到全世界，今天是創造歷史的一天，冷鏈廠讓農民有希望，也讓民眾可享用優質農產品，更讓台灣有登上國際舞台的機會。
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