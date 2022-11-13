快訊

棒球／五人制世界盃奪下季軍 各級中華隊都進前3創紀錄

裴勇俊驚爆退休！50歲韓流天王「百億身家」曝光

中油：明起汽油調降0.1元、柴油不調整

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林2處冷鏈廠啟用 陳吉仲：掌握冷鏈就掌握市場價格

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林展鮮農業生技股份有限公司冷鏈廠今啟用，農委會主委陳吉仲（左二）到場揭牌。記者黃于凡／攝影
雲林展鮮農業生技股份有限公司冷鏈廠今啟用，農委會主委陳吉仲（左二）到場揭牌。記者黃于凡／攝影

「誰決定冷鏈空間，誰就決定市場價格。」農委會在雲林投入逾5億元，建置區域冷鏈物流中心，展鮮農產生技股份有限公司、瓊埔合作農場新世代農產品冷鏈廠今揭牌啟用。農委會主委陳吉仲說，國內農產品加工冷鏈正式邁入新世代，未來會逐步拓展國際市場。

農委會推動「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」中長程計畫，4年預計投入126億元，輔導農民團體及農企體系建置冷鏈設備，雲林2處冷鏈廠今天啟用，陳吉仲、農糧署署長胡忠一、立委劉建國、立委蘇治芬，以及中華民國商業總會理事長許舒博等人都到場揭牌。

陳吉仲說，誰決定冷鏈空間，誰就決定市場價格，農委會投入126億元推動4年期冷鏈中長程計畫，只要對農民收益有幫助，提升農產品競爭力，不論農漁畜牧業廠商都可向胡忠一申請，盼透過冷鏈物流穩定農產品供應、穩定市場價格，更強化外銷市場，帶動農產業發展。

胡忠一說，部分農產品夏天產量過剩、冬天產量不足，透過急凍技術保存，可穩定市場銷量及價格，同時也能確保從產地到餐桌整體生產流程安全，未來若談判沒問題就可以賣到全世界，今天是創造歷史的一天，冷鏈廠讓農民有希望，也讓民眾可享用優質農產品，更讓台灣有登上國際舞台的機會。

農委會主委陳吉仲宣布，國內農產品加工冷鏈正式邁入新世代，未來會逐步拓展國際市場。記者黃于凡／攝影
農委會主委陳吉仲宣布，國內農產品加工冷鏈正式邁入新世代，未來會逐步拓展國際市場。記者黃于凡／攝影
雲林展鮮農業生技股份有限公司冷鏈廠今揭牌啟用。記者黃于凡／攝影
雲林展鮮農業生技股份有限公司冷鏈廠今揭牌啟用。記者黃于凡／攝影
雲林展鮮農業生技股份有限公司冷鏈廠今啟用，農委會主委陳吉仲（前排左一）、農糧署署長胡忠一（前排左二）到場參加。記者黃于凡／攝影
雲林展鮮農業生技股份有限公司冷鏈廠今啟用，農委會主委陳吉仲（前排左一）、農糧署署長胡忠一（前排左二）到場參加。記者黃于凡／攝影
農糧署署長胡忠一（中）參加冷鏈廠啟用典禮，讚許為農業創造歷史。記者黃于凡／攝影
農糧署署長胡忠一（中）參加冷鏈廠啟用典禮，讚許為農業創造歷史。記者黃于凡／攝影
雲林展鮮農業生技股份有限公司冷鏈廠今揭牌啟用，農委會主委陳吉仲（前排左一）、農糧署署長胡忠一（前排左四）等人到場參加。記者黃于凡／攝影
雲林展鮮農業生技股份有限公司冷鏈廠今揭牌啟用，農委會主委陳吉仲（前排左一）、農糧署署長胡忠一（前排左四）等人到場參加。記者黃于凡／攝影

陳吉仲

延伸閱讀

蔬果新式摺疊籃成效佳 陳吉仲：112年起擴大辦理

彰化縣農田水利設施改善 陳吉仲為黃秀芳背書

報告被指抄襲 陳吉仲告誹謗 北院「選後」傳喚張斯綱

蔡英文總統、陳吉仲站台鄭運鵬 喊「桃園強台灣才會更強」

相關新聞

雲林2處冷鏈廠啟用 陳吉仲：掌握冷鏈就掌握市場價格

「誰決定冷鏈空間，誰就決定市場價格。」農委會在雲林投入逾5億元，建置區域冷鏈物流中心，展鮮農產生技股份有限公司、瓊埔合作...

咖啡紅椪柑綠 台南東山咖啡節今登場

咖啡紅了、椪柑綠了！2022台南東山咖啡節今在東山區農會廣場開幕，一早會場熱鬧滾滾，市長黃偉哲也趕至，邀請各地遊客來東山...

農委會補助豬肉攤設冷藏櫃 嘉縣攤商興趣缺無人申請

農委會補助傳統市場豬肉攤設冷藏設備，乾淨衛生不失溫體豬風味，兼顧消費者食安，政策立意良善，但嘉義縣攤商無人申請，只有3間...

台南新市園區動土 創造3千職缺

經濟部與台南市政府合作開發的新市產業園區昨天動土，占地69.22公頃，預計2026年可完工營運，市府表示，將與工業局合作...

展鮮農業冷鏈廠 雲林落成

供應各大通路牛番茄的展鮮農產在雲林縣興建冷鏈加工廠，縣長張麗善昨參觀肯定業者透過契作保障農民收入，縣府將合作推動冷鏈物流...

超熱鬧！踏上百年笨港古香路 西螺太平媽今晚抵朝天宮

雲林縣西螺福興宮太平媽祖，欣逢元長鄉鰲峯宮五年大科迎王遶境，首度邀請「太平媽」作客賜福，促成睽違60年，太平媽再次踏上百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。