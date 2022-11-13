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咖啡紅椪柑綠 台南東山咖啡節今登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
咖啡紅椪柑綠，台南東山咖啡節今登場。圖 ／台南市政府農業局提供
咖啡紅椪柑綠，台南東山咖啡節今登場。圖 ／台南市政府農業局提供

咖啡紅了、椪柑綠了！2022台南東山咖啡節今在東山區農會廣場開幕，一早會場熱鬧滾滾，市長黃偉哲也趕至，邀請各地遊客來東山品嘗香醇東山咖啡、酸甜多汁青皮椪柑和在地美食，19日在東山仙湖農場還安排田野餐桌饗宴。

台南市政府農業局長李建裕表示，東山為台灣咖啡主要產地之一，地質、氣候、降雨量條件適合咖啡樹的生長，鄰近又有曾文、烏山頭、白河等水庫調節濕度，加上採半日照林樹下栽培環境，讓東山咖啡蘊含著濃厚的特殊香味，面積達54公頃。

台南市長黃偉哲上午也出席東山咖啡節，他說，為行銷東山咖啡，市府除辦理推廣活動外，市府也自2013年辦理南市咖啡評鑑，將評鑑優勝咖啡豆送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI），爭取世界級認證。今年經美國CQI評測南市咖啡評鑑的前3名分別為：金讚咖啡農園85.33分、御香咖啡園85.25分、大鋤花間生態農場84.58分好成績。

農業局表示，今年咖啡節活動，包含限量藝伎咖啡豆（Geisha）新品發表，風味清香且獨特。此外凡購買咖啡一杯並於活動消費滿399元即可獲得限量虎年咖啡紀念杯。

此次還特別邀請多位老師，安排限量手作體驗例如果樹永生果枝筆、咖啡渣手工皂、蚊香、咖啡染方巾及創意小盆栽等，將農廢再生利用，支持循環農業及永續發展理念。

台南東山咖啡節今登場，市長黃偉哲（中）到場邀請各地遊客來東山賞遊。圖 ／台南市政府農業局提供
台南東山咖啡節今登場，市長黃偉哲（中）到場邀請各地遊客來東山賞遊。圖 ／台南市政府農業局提供

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