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農委會補助豬肉攤設冷藏櫃 嘉縣攤商興趣缺無人申請

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農委會補助傳統市場豬肉攤設冷藏設備，乾淨衛生不失溫體豬風味，兼顧消費者食安，政策立意良善，但嘉義縣攤商無人申請。記者魯永明／攝影
農委會補助傳統市場豬肉攤設冷藏設備，乾淨衛生不失溫體豬風味，兼顧消費者食安，政策立意良善，但嘉義縣攤商無人申請。記者魯永明／攝影

農委會補助傳統市場豬肉攤設冷藏設備，乾淨衛生不失溫體豬風味，兼顧消費者食安，政策立意良善，但嘉義縣攤商無人申請，只有3間肉商申請，嘉義縣肉類公會理事長陳健民說，補助額不夠，肉攤還要出資，負擔養護及電費，營運不划算。

陳健民說，嘉義縣肉攤大多年紀大，農委會補助豬肉攤設冷藏櫃，最高25萬元，設置冷藏櫃要花30至40萬元，攤主還要掏腰包，安裝後要負擔養護及電費，不划算，攤商申請意願不高。

縣府農業處說，農委會2年前規畫百億養豬基金，今年起補助菜市場豬肉攤設冷藏櫃，補助額度為設置費用5成，2025年目標3千攤，補助計畫和經濟部中部辦公室合作，經費由農委會支付，農業處與經發處合作辦理。

經發處發公文給鄉鎮市公所轉給各公有市場，受理申請，只有3間肉商申請，沒有菜市場的肉攤申請，農委會補助政策立意良善，執行過程與攤商想法有落差。

農委會畜牧場說，很多人到傳統肉攤買肉，希望保有溫體豬風味，委託中興大學、嘉大、宜蘭大學等肉品學者專家研究後，發現溫控在15度上下，冷藏豬肉不會因低溫導致外層凝結水珠，可保持肉品表面乾爽、減緩微生物生長速度，兼顧肉品鮮度與衛生。

農委會補助傳統市場豬肉攤設冷藏設備，乾淨衛生不失溫體豬風味，兼顧消費者食安，政策立意良善，但嘉義縣攤商無人申請。記者魯永明／攝影
農委會補助傳統市場豬肉攤設冷藏設備，乾淨衛生不失溫體豬風味，兼顧消費者食安，政策立意良善，但嘉義縣攤商無人申請。記者魯永明／攝影
農委會補助傳統市場豬肉攤設冷藏設備，乾淨衛生不失溫體豬風味，兼顧消費者食安，政策立意良善，但嘉義縣攤商無人申請。記者魯永明／攝影
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