超熱鬧！踏上百年笨港古香路 西螺太平媽今晚抵朝天宮

雲林縣西螺福興宮太平媽祖，欣逢元長鄉鰲峯宮五年大科迎王遶境，首度邀請「太平媽」作客賜福，促成睽違60年，太平媽再次踏上百年「笨港古香路」為萬眾祈福，兩廟龐大陣頭隊伍今晚抵北港朝天宮，西螺太平媽難得來訪，北港展現熱情，鑼鼓喧天鞭炮一路相迎，熱鬧非凡。

西螺福興宮董事長楊文鐘說明百年古香路的由來，他指出，依史料考據，百餘年來，西螺福興宮只曾在大正9年（1920），以及民國49年（1960）至51年（1962）連續3年，曾到笨港進香，今再逢壬寅佳期，福興宮決定重新探尋這條古香路。

楊文鐘說，廟方推動古香路歷史現場重現，為慎重起見，董監事會在行前，仔細參酌一甲子以前的團隊編組、路關與會議紀錄，再逐一走訪古香路沿途的每間友宮、村落，希望藉由還原古香路，再重新搭起早年深厚的情誼。

百年古笨港會香，福興宮出動上千人，組成旗隊哨角及儀杖隊伍，會香的前三日，全體董監事奉置天臺稟奏上蒼，祈求笨港會香聖事圓滿，隊伍於本月10日起駕，神轎隊伍浩浩蕩蕩踏上百年古香路，一路往雲林縣元長鄉鰲峯宮推進，所到之處，家戶設香案祈拜盛迎太平媽祖。

首日駐駕元長鰲峯宮，隔天前往嘉義新港奉天宮，今天傍晚隊伍經由新港水仙宮再進入北港，神轎在觀光大橋上停駐，朝天宮董事長蔡咏鍀率董監事會登橋迎駕，晚間隊伍進入北港朝聖大道，元長鄉鰲峯宮和福興宮太平媽神轎在延綿數百公尺的陣頭引領下緩緩進廟，一路煙火鞭炮震天價響，百年笨港古香路進入最高潮，萬眾夾道相迎，場面盛大。

連續三天一路隨香的元長鄉長李明明說，壬寅時和，適逢元長鄉鰲峯宮五年大科迎王遶境，進而促成這場宗教聯誼盛會，意義非凡。朝天宮董事長蔡咏鍀也說，重返百年歷史現場，相信兩廟都能感受到百年深厚交情，盼此行以後，讓中斷逾一甲子的古香路，重新恢復暢行，三廟交誼更密切。