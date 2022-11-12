嘉市國際身障日 多元參與、共融共好

嘉義市政府今日在中央廣場舉辦身心障礙者日「多元參與 共融共好」活動，結合嘉義市身心障礙福利團體一起參與，落實福利服務、權利保障，喚起社會大眾對身心障礙者的關注，鼓勵身心障礙者自立自主，融入社會。市長黃敏惠鼓勵身障朋友多出來走走，享受幸福城市的美好風光。熱心助人且樂觀向上的羅碧芳等9人獲頒傑出身心障礙人士。

市長黃敏惠表示，國際身心障礙者日目標是促進身心障礙者在所有的社會與發展領域當中的權利與福利，嘉義市每年都會舉辦相關活動，讓社會更加關注障礙者的各項處境。身心障礙者在面對困難與逆境，是非常不容易的，需要更多的支持、尊重與包容。

市長黃敏惠表揚9名傑出身心障礙人士、5個超額進用身心障礙者績優單位及6個優質視障按摩據點得獎單位，藉以鼓勵身心障礙者勇於接受挑戰、樂觀面對人生，並感謝超額進用績優單位，提供工作機會，讓身心障礙者發揮所長，以及感謝提供專業優質服務視障按摩師按摩據點。

受表揚的傑出身心障礙人士中，羅碧芳個性熱心助人且樂觀向上，不僅取得街頭藝人證，興趣豐富有園藝、烹飪、陶笛及烙畫，同時也熱心參與公益，今年獲得嘉義市友善特派員表揚，並擔任嘉義縣精神康扶之友協會手工藝老師，也具備嘉義市同儕支持員資格，參與嘉義市自立生活支持服務方案同儕團體活動擔任團體活動帶領人及協同帶領人。她篤信身障者能過上一般人的日子，因此嘗試做團體帶領，鼓勵並協助身障朋友增進自我認知與自我了解，提升社會適應能力。

今年活動以「多元參與 共融共好」為主軸，規劃一系列精彩活動，有身障團體以歌唱、舞蹈、樂器演奏及崇仁醫專師生走秀等豐富的表演活動，現場更播放由身心障礙朋友與阮劇團合作演出的繪本改編短劇「每一個都要到」影片，此外，會場也設置身心障礙團體創作暨生產品展示區，呈現各身障團體的手工創作藝品及商品，鼓勵身心障礙朋友突破逆境，勇於接受生命的挑戰，展現自我能力。