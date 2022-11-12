嘉市海口寮路拓寬一談16年 至今每周有車掉田間

嘉義市海口寮路係世賢路與文化路間的捷徑，外地車如果依循導航常會誤入這條寬僅4米狹小道路，每周至少有輛大車誤入「陷阱」，花一整天時間才能拖離現場，然後苦了當地居民，地方交通大打結，居民企盼拓寬解決，但市議員張秀華提案至今16年仍沒有下文。張秀華感嘆，「民眾只是要條安全回家的路很難嗎？」，市府表示，會再評估開闢新路或拓寬舊路以解決問題。

張秀華表示，從2006年就提案建議原路拓寬，問題是海口寮路本身是條產業道路，必須透過都市計畫才能拓寬，本來有送都委會審查，但前任處長認為原路形曲折多彎不安全也不好看，因此，往東移從世賢路開僻條可以進入海口寮路30米道路，原本中央也答應可以透過都市計畫做這條道路，但是說明會時有很多人反對，因為土地會被一分為二對地主的傷害很大，結果案件又回歸原來的海口寮路。

張秀華說，因就學就業關係當地居民經由這條路從世賢路到文化路很方便，但道路狹小汽車不會輕易進入，不過外地車對地方陌生，尤其是連結車一旦進入就會裁進路旁田間動彈不得，常花費一整天時間才能脫困，造成當地交通大打結，每周總會發生1、2件。在里長的幫忙下，2010年時已取得大部分居民同意書，現在道路寬不到4米，都希望能夠拓寬到12米。

張秀華表示，從原路拓寬案，要專案處理，但交通處認為「交通流量不大，不足以構成政府重大工程開發的要件，所以不能用個案變更」，最後又說要納入「西區大發展計畫」內。只是「西區大發展計畫」的期程排在第三期，時間一拖又要15年、20年可能看不到建設，她當然不同意。

張秀華昨天在市議會質詢時少見地動怒，她說，民意代表只是反映民眾的需求提出建議，政府要想出個最好的方案來解決問題，質詢時會麼生氣就是因為都發處交通處互打太極拳！全案又回歸當初提案的初衷。

張秀華說「民眾的幸福感只是要開闢一條可以安全回家的路，難道那麼難？」