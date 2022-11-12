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雲林漁民保護海洋辦淨灘 允能風電公司來相挺

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣近沿海作業漁船協進會今天舉辦「雲友似海-愛護海洋從環保做起淨灘暨慈善募款餐會」，允能風力發電也共襄盛舉，還給海洋一片淨土。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣近沿海作業漁船協進會今天舉辦「雲友似海-愛護海洋從環保做起淨灘暨慈善募款餐會」，允能風力發電也共襄盛舉，還給海洋一片淨土。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣近沿海作業漁船協進會今天下午在口湖鄉舉辦「雲友似海-愛護海洋從環保做起淨灘活動暨慈善募款餐會」，允能風力發電也共襄盛舉，除捐贈善款並也派員參與淨灘。這是一埸風電開發商和在地漁民社團建立新友誼的里程碑，期待共榮共存，發展沿海風力也共同維護漁場。

正值東北季風期，今天下午雲林沿海風浪不小，近百人頂著強風，沿著台子村漁港展開大規模淨灘，每個人彎腰撿拾瓶罐垃圾，集中滿滿一卡車，委由口湖鄉公所清潔隊處理。

該協進會理事長李平順表示，這次活動主要是為了喚起大家對環保愛地球的意識，淨灘的過程中了解到大家所面對的地球暖化危機，期能從自身做起為地球盡一份心力，感謝允能風力發電參與，並捐贈經費幫助弱勢團體。

參與的民眾說，這次淨灘又餐會，大家餐後不留一片垃圾，展現與海洋共存的意義。允能風力發電董事長王雲怡也感謝理事長李平順邀請共襄盛舉，她說，允能公司一向重視回饋地方，這次很高興和協會共同為海洋環保盡心力，善盡企業社會責任。未來，允能將更樂於投注心力與雲林共榮共好。

雲林縣近沿海作業漁船協進會今天舉辦「雲友似海-愛護海洋從環保做起淨灘暨慈善募款餐會」，允能風力發電也共襄盛舉，還給海洋一片淨土。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣近沿海作業漁船協進會今天舉辦「雲友似海-愛護海洋從環保做起淨灘暨慈善募款餐會」，允能風力發電也共襄盛舉，還給海洋一片淨土。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣近沿海作業漁船協進會今天舉辦「雲友似海-愛護海洋從環保做起淨灘暨慈善募款餐會」，允能風力發電也共襄盛舉，還給海洋一片淨土。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣近沿海作業漁船協進會今天舉辦「雲友似海-愛護海洋從環保做起淨灘暨慈善募款餐會」，允能風力發電也共襄盛舉，還給海洋一片淨土。記者蔡維斌／翻攝

淨灘 口湖鄉 雲林

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