雲林漁民保護海洋辦淨灘 允能風電公司來相挺

雲林縣近沿海作業漁船協進會今天下午在口湖鄉舉辦「雲友似海-愛護海洋從環保做起淨灘活動暨慈善募款餐會」，允能風力發電也共襄盛舉，除捐贈善款並也派員參與淨灘。這是一埸風電開發商和在地漁民社團建立新友誼的里程碑，期待共榮共存，發展沿海風力也共同維護漁場。

正值東北季風期，今天下午雲林沿海風浪不小，近百人頂著強風，沿著台子村漁港展開大規模淨灘，每個人彎腰撿拾瓶罐垃圾，集中滿滿一卡車，委由口湖鄉公所清潔隊處理。

該協進會理事長李平順表示，這次活動主要是為了喚起大家對環保愛地球的意識，淨灘的過程中了解到大家所面對的地球暖化危機，期能從自身做起為地球盡一份心力，感謝允能風力發電參與，並捐贈經費幫助弱勢團體。