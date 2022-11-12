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嘉縣半年2起兒孫打死同住親人案 王育敏批輕忽老人保護

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮傳人倫悲劇！89歲老婦昨天疑遭罹患雙極性疾患兒子毆打致死。圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮傳人倫悲劇！89歲老婦昨天疑遭罹患雙極性疾患兒子毆打致死。圖／讀者提供

嘉義縣半年內2件兒孫打死同住親人慘劇，國民黨嘉義縣長候選人王育敏今天對此表示非常痛心，批評縣政府對老人保護的輕忽；嘉義縣社會局表示，未來將提升風險控管等級，召開個案討論。

昨天嘉義縣驚傳人倫悲劇，89歲老婦遭兒涉嫌家暴毆打致死，老婦身上亦有長年受虐的新舊傷，最後慘遭不幸人倫悲劇；藍營縣長候選人王育敏對此表示，非常痛心，近年老人受虐的事件日益增多，受虐原因多來自家屬間相處、財務、施暴者精神疾病發作等失控問題。

王育敏指出，嘉義縣是全台老人人口比例最高的縣市，對於老人保護應該要有更高的警覺及完善的保護措施，此次發生的悲劇過去就有多次家暴報案紀錄，但卻未見縣政府對該案進行緊急安置或做其他保護措施最終導致悲劇發生，顯見縣政府對於老人保護的輕忽。

嘉義縣社會局表示，有關布袋鎮89歲老婦疑遭罹患雙極性疾患兒子毆打致死一案，本案曾有多次疑似施暴通報案例，社會局曾協助聲請保護令，並與家屬商議北上由其他子女照顧，但案主都以相對人需要其照顧為由拒絕。

社會局指出，針對此類高齡受暴案件，社會局呼籲家屬不宜因顧念親情而忽略其危險性，未來將提升風險控管等級，召開個案討論，加強未穩定就醫相對人的通報機制及約制相對人的暴力行為，並制定安全維護計畫，避免遺憾再度發生。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嘉義 王育敏 家暴 2022大選

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