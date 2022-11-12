防駕駛「切西瓜」保護行人卻絆倒行人 嘉義市府回應了

嘉義市垂楊路部分十字路口人行道整修後呈斜坡且路緣凸出與路面有落差，有行人不小心被絆倒，不明白為何在路緣多了這隆起的角落；原來這是為了防止汽機車駕駛「切西瓜」方式轉彎危害行人的設計。對於有行人不習慣這設計被絆倒，市府工務處表示，會再裝設反光導標導引示警。

有些沒公德心駕駛在行經路口轉彎時會以急轉、或強切方式轉入，俗稱「切西瓜」，讓剛好行經路口的行人險象環生，如果又遇上大車內輪差死角，致生重大事故憾事。

市府工務處表示，垂楊路路口人行道外推係依據中央營建署專家學者審查補助嘉義市路面整修工程意見辦理，且是全國一致性的路口人行道改善安全的要求。以人為本的交通安全是主要核心考量，人行道斜坡外推且加高及行穿線後退，是為了降低轉彎車輛車速、減少因路緣過低產生內輪差死角及避免車輛壓上人行道，以保護行人於路口等候及通行時免受轉彎車輛的危害，可有效提升行人安全。