中華長照協會深耕嘉義關懷據點 一圓長輩婚紗夢

年紀加總近萬歲的阿公阿嬤們，今天在中華長照協會於嘉義高跟鞋教堂舉辦「情繫金生，愛要吉時」的銀髮圓夢婚紗公益活動上，阿公帥氣打扮、阿嬤披上漂亮婚紗走秀，簡單歌唱舞蹈展現最美風采，台下家屬熱情歡呼，度過歡樂時光。

銀髮長者今天以另類體驗，搭乘高跟鞋教堂遊園車遊街至活動現場，紅毯走秀前往舞台，展現自信與喜悅，讓活動氣氛飆到最高點，家屬們一同到場同歡，炒熱現場氣氛。

活動現場，有嘉義縣社會局局長張翠瑤、布袋鎮鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑、市民代表王素燕、市民代表蕭震穎，以及中華長照協會秘書長黃瑞虹等人，都出席參與活動，響應關懷銀髮族群，為長輩喝采。

「情繫金生，愛要吉時」銀髮圓夢婚紗公益活動是中華長照協會嘉義縣布袋鎮醫事C關懷據點，期望透過多元活動方式，重建長輩們的自信心以及夢想。

有感長輩們歷經早年台灣物質匱乏的年代和過往保守的民俗風情等因素，導致在年輕結婚時無法穿上婚紗，辦此活動除讓長輩印象深刻，成為其後半輩子最美好的回憶，也重溫年輕新婚時，那種緊張害羞的感覺。

曾因丈夫離世封閉自我的78歲月香阿嬤說，好險當初有走出來，選擇來據點活動，動頭腦、運動，才不會失智、失能，身體也越來越好，鼓勵同年紀的朋友一起來據點活動。