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嘉義新港奉天宮首辦全縣繪畫賽 孩童得獎畫作大膽用色

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
財團法人嘉義新港奉天宮主辦，新港國小承辦第一屆新港媽祖心藝術國際情，全縣繪畫徵圖比賽，今天頒獎展出。圖／新港奉天宮提供
財團法人嘉義新港奉天宮主辦，新港國小承辦第一屆新港媽祖心藝術國際情，全縣繪畫徵圖比賽，今天頒獎展出。圖／新港奉天宮提供

財團法人嘉義新港奉天宮主辦，新港國小承辦第一屆「新港媽祖心 藝術國際情」全縣繪畫徵圖比賽，總共收208件；評審團表示，雖然第一屆首辦，仍見學童大膽用色，空間立體層次感相當豐富，令人驚豔的作品。

國立嘉義大學教授劉豐榮、民和國小校長劉秀燕、柳林國小校長黃瀅嘉、雲林縣久安國小校長賴建達、生活美學館工作站委員謝惠秋及美術工作室何怡德等6位專業老師組成評審團，各組分別評選出優秀作品。

評審團表示，國中組，用色大膽色彩豐富，空間立體層次感也表現無遺；國小高年級組，作品呈現豐富的想像力與創造力，線條表演也相當不錯；國小中年級組，構圖手法令人讚賞，觀察不同層次組合的穿插構圖，大膽使用及控制得宜的色調，實屬不易

另在幼兒園及國小低年級組部分，對比式的構圖，畫面簡潔大膽，有創意且畫面飽滿而完整，充分表達稚小兒童的強烈創意，即表達出兒童創意的無拘無束及生動有趣。

新港奉天宮董事長何達煌表示，新港奉天宮第一次舉辦全縣繪畫比賽，收到208件作品，透過評審團專業的眼光，挑選出精采的作品，並給予獎勵，也勉勵各位同學，獲獎的繼續精進，沒獲選的再接再厲。

第一屆新港媽祖心藝術國際情，全縣繪畫徵圖比賽，國小低年級和幼兒園組84件，國小中年級組62件，國小高年級組46件，國中組16件，總共208件。

財團法人嘉義新港奉天宮主辦，新港國小承辦第一屆新港媽祖心藝術國際情，全縣繪畫徵圖比賽，今天頒獎展出。圖／新港奉天宮提供
財團法人嘉義新港奉天宮主辦，新港國小承辦第一屆新港媽祖心藝術國際情，全縣繪畫徵圖比賽，今天頒獎展出。圖／新港奉天宮提供
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財團法人嘉義新港奉天宮主辦，新港國小承辦第一屆新港媽祖心藝術國際情，全縣繪畫徵圖比賽，今天頒獎展出。圖／新港奉天宮提供
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新港奉天宮 國立嘉義大學

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