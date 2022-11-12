延續百年傳統感恩祭 塔山下來吉山豬部落傳承古老祭儀

塔山下神聖年度盛事感恩祭，今天在部落文化廣場，以延續百年傳統古禮，結合在地產業行銷觀光為主軸，由嘉義縣阿里山鄉來吉社區發展協會舉辦，部落的祖孫老幼青壯總動員，百人共同迎接塔山下永遠的山豬部落大盛事。

感恩祭最大的意義，是透過祭儀來述說與傳唱歷史，維持特富野母社與來吉子社間，血濃於水的情感。村長武正清說，現今的鄒族有二大社，特富野社、達邦社，200多年前，特富野社的獵人因為追逐獵物，發現塔山下的獵物繁多、土地肥美，就遷徙與此，來吉部落有「塔山下永遠的山豬部落」之稱。

感恩祭上，來吉古謠隊傳唱塔山之歌，而吉國小學童擔任文化故事的推手，述說家鄉的美麗與感恩祭的意義，午後氏族拔河與競技活動，讓會場呈現濃濃的鄒族風味。

活動開始先燃放竹砲，巨大聲響代表祭儀即將開始，長老以虔敬的心，拿起前一晚從塔山下取來的聖水，以聖水洗滌芒草並且點染爐火，象徵氏族間的薪火相傳，再以小米酒與祭祀品進行祝福禱詞，禮敬天神以尋求庇蔭。

再得到天神的護佑後，部落青壯年手拿芒莖，依序進入會場，莖頂上插上血桐葉內包覆小米條，然後將芒莖插入土地上，表示對土地的尊重，接續各氏族的長老從背籠中高舉小米串，宣告今年小米產量豐富，豐衣足食。

族人們以謙遜之心，在廣場上圍成大的半圓，領受長老以芒草祈福，洗滌汙穢、趨吉避凶，並以雄厚嘹亮的聲音，持續傳唱著戰歌、歷史頌、青年頌、戰祭等古謠，藉此表達源自同一個火塘，連綿不絕。

來吉國小武姓學生說，來吉前面有美麗的阿里山溪，後面有高聳的聖山塔山，住在這裡很幸福；鄭同學述說，族人在八八風災後，將掉落的大石頭，透過巧思雕刻成山豬石雕，像戰士一樣，守護來吉。