深秋1年一會嘉義女兒節熱鬧登場 60攤主齊聚太保交流分享

邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園熱鬧登場，來自全國各地60個各具特色攤主，散布美麗花園各角落攤擺，有美食、農產、海鹽、藝術版畫等，琳瑯滿目，吸引大批民眾逛市集，創辦人藝術家盧銘世與大家相約深秋1年一會，以美相聚，場面熱鬧溫馨。

嘉義女兒節2002年由一群對環境生態、手工藝術、食器文化、庶民美學等生活元素，有所期待朋友提出構想，他們以庶民力量，型塑一個植基於好古老底蘊、卻又能與時代節奏相扣合田園城市特色節日。

「女兒節讓愛流轉」，女兒節今明周休假日，在太保市「有兒菈菈樹花園」 登場。活動有曼曼看市集、女兒節晚會、藝術拍賣會、嘉義女兒圓夢計畫票選、創作歌手演唱、西榮23當代藝術展、百姓家參與式藝術裝置展、嘉義女兒群像展等。市集限用環保餐具，清淨花園未見垃圾落地。

退休嘉中教務主任、美術教師王德合與藝術夥伴，創作版畫擺攤，盧銘世與大家在樹屋前開心大合照，花園有盧銘世哥哥盧正道栽種許多珍貴松柏老樹，女兒節以「感謝大地、感謝彼此」精神，每年秋收後冬藏前，邀請各地文化、藝術、友善土地耕種及創造性工作朋友們團聚，一起「回嘉團聚、彼此感謝，互相鼓勵。」