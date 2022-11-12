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深秋1年一會嘉義女兒節熱鬧登場 60攤主齊聚太保交流分享

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園熱鬧登場，來自全國各地60個各具特色攤主齊聚。記者魯永明／攝影
邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園熱鬧登場，來自全國各地60個各具特色攤主齊聚。記者魯永明／攝影

邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園熱鬧登場，來自全國各地60個各具特色攤主，散布美麗花園各角落攤擺，有美食、農產、海鹽、藝術版畫等，琳瑯滿目，吸引大批民眾逛市集，創辦人藝術家盧銘世與大家相約深秋1年一會，以美相聚，場面熱鬧溫馨。

嘉義女兒節2002年由一群對環境生態、手工藝術、食器文化、庶民美學等生活元素，有所期待朋友提出構想，他們以庶民力量，型塑一個植基於好古老底蘊、卻又能與時代節奏相扣合田園城市特色節日。

「女兒節讓愛流轉」，女兒節今明周休假日，在太保市「有兒菈菈樹花園」 登場。活動有曼曼看市集、女兒節晚會、藝術拍賣會、嘉義女兒圓夢計畫票選、創作歌手演唱、西榮23當代藝術展、百姓家參與式藝術裝置展、嘉義女兒群像展等。市集限用環保餐具，清淨花園未見垃圾落地。

退休嘉中教務主任、美術教師王德合與藝術夥伴，創作版畫擺攤，盧銘世與大家在樹屋前開心大合照，花園有盧銘世哥哥盧正道栽種許多珍貴松柏老樹，女兒節以「感謝大地、感謝彼此」精神，每年秋收後冬藏前，邀請各地文化、藝術、友善土地耕種及創造性工作朋友們團聚，一起「回嘉團聚、彼此感謝，互相鼓勵。」

延續多年傳統，活動捐出創作或寶物，資助女兒節圓夢計畫。有別於都市溫文儒雅，用拍賣方式，有趣中又帶詼諧超貼地氣！把創作者愛給予得標者，得標者再把這份愛傳遞給圓夢計劃者，這是愛的永續，呼應這次女兒節主題「讓愛流轉」。活動詳情可上嘉義女兒節臉書粉專。

退休嘉中教務主任、美術教師王德合與藝術夥伴，創作版畫擺攤。記者魯永明／攝影
退休嘉中教務主任、美術教師王德合與藝術夥伴，創作版畫擺攤。記者魯永明／攝影
邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園熱鬧登場，來自全國各地60個各具特色攤主齊聚。記者魯永明／攝影
邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園熱鬧登場，來自全國各地60個各具特色攤主齊聚。記者魯永明／攝影
邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園熱鬧登場，來自全國各地60個各具特色攤主齊聚。記者魯永明／攝影
邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園熱鬧登場，來自全國各地60個各具特色攤主齊聚。記者魯永明／攝影
邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園熱鬧登場，來自全國各地60個各具特色攤主齊聚。記者魯永明／攝影
邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園熱鬧登場，來自全國各地60個各具特色攤主齊聚。記者魯永明／攝影
邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園登場。記者魯永明／攝影
邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園登場。記者魯永明／攝影
邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園熱鬧登場，來自全國各地60個各具特色攤主齊聚，散布美麗花園各角落攤擺。記者魯永明／攝影
邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園熱鬧登場，來自全國各地60個各具特色攤主齊聚，散布美麗花園各角落攤擺。記者魯永明／攝影

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