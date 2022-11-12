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荷蘭宣教士韋毅民ㄧ家 首度體驗台灣新港農村食農教育
因著上帝呼召來台的荷蘭籍宣教士韋毅民和林子宣夫婦，一家六口今年八月來到嘉義縣新港鄉，展開新的工作和服事；為歡迎遠到而來的朋友，嘉義縣第二選區議員候選人黃啟豪與父親黃尚文邀請他們，今日與地方居民一起參與友善農場親子活動；韋毅民說，台灣人很有人情味，生活下來，夫妻與孩子們內心有一半是荷蘭人，一半是台灣人之感。
位於新港鄉溪北村朴子溪畔的友善農場，今天豪有藝思親子活動，邀請到荷蘭籍宣教士一家，一起餵食鴨、羊、雞等動物，以及採集新鮮的木瓜；宣教士韋毅民說，荷蘭沒有木瓜，今天現採現吃很接地氣，孩子們能在台灣首次體驗農村生活，是很棒的經驗。
林子宣說，孩子今天體驗餵食飼料，給雞、鴨、鵝等不同小動物，他們感到很新奇也非常喜歡，家人很喜歡鄉下生活，新港讓他們感受到很舒服。
黃啟豪表示，藉由農場導覽及體驗活動，讓小朋友從中學習「食農教育」內涵，尊重食物、感恩栽種者及學習負責任等價值觀，而嘉義為農業大縣，許多農業耕作都是非常棒的教育場域，不僅能讓學童認識在地農業發展，也能強調永續的自然環境。
新港鄉公所前秘書黃尚文表示，兒子黃啟豪注重親子互動也很常辦活動，但以往都室內居多，剛好有這戶外場地，木瓜也開始成熟，讓孩童來採摘，也曾加農村生活體驗，今天在地家長們也一起歡迎新鄰居荷蘭籍宣教士韋毅民一家人的加入新港大家庭。
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