荷蘭宣教士韋毅民ㄧ家 首度體驗台灣新港農村食農教育

因著上帝呼召來台的荷蘭籍宣教士韋毅民和林子宣夫婦，一家六口今年八月來到嘉義縣新港鄉，展開新的工作和服事；為歡迎遠到而來的朋友，嘉義縣第二選區議員候選人黃啟豪與父親黃尚文邀請他們，今日與地方居民一起參與友善農場親子活動；韋毅民說，台灣人很有人情味，生活下來，夫妻與孩子們內心有一半是荷蘭人，一半是台灣人之感。

位於新港鄉溪北村朴子溪畔的友善農場，今天豪有藝思親子活動，邀請到荷蘭籍宣教士一家，一起餵食鴨、羊、雞等動物，以及採集新鮮的木瓜；宣教士韋毅民說，荷蘭沒有木瓜，今天現採現吃很接地氣，孩子們能在台灣首次體驗農村生活，是很棒的經驗。

林子宣說，孩子今天體驗餵食飼料，給雞、鴨、鵝等不同小動物，他們感到很新奇也非常喜歡，家人很喜歡鄉下生活，新港讓他們感受到很舒服。

黃啟豪表示，藉由農場導覽及體驗活動，讓小朋友從中學習「食農教育」內涵，尊重食物、感恩栽種者及學習負責任等價值觀，而嘉義為農業大縣，許多農業耕作都是非常棒的教育場域，不僅能讓學童認識在地農業發展，也能強調永續的自然環境。