快訊

中重症增139例 9歲男童確診3周後MIS-C 全身皮疹、草莓舌住院

今本土+19,172、境外+52、死亡+60 莊人祥：較上周六減少24.9%

高雄政見會發言順序曝！陳其邁西裝配桃紅領帶 柯志恩休閒風白外套

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荷蘭宣教士韋毅民ㄧ家 首度體驗台灣新港農村食農教育

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
荷蘭宣教士韋毅民ㄧ家人，首度在台灣新港鄉友善農場體驗農村親子活動。記者呂慧瑜／攝影
荷蘭宣教士韋毅民ㄧ家人，首度在台灣新港鄉友善農場體驗農村親子活動。記者呂慧瑜／攝影

因著上帝呼召來台的荷蘭籍宣教士韋毅民和林子宣夫婦，一家六口今年八月來到嘉義縣新港鄉，展開新的工作和服事；為歡迎遠到而來的朋友，嘉義縣第二選區議員候選人黃啟豪與父親黃尚文邀請他們，今日與地方居民一起參與友善農場親子活動；韋毅民說，台灣人很有人情味，生活下來，夫妻與孩子們內心有一半是荷蘭人，一半是台灣人之感。

位於新港鄉溪北村朴子溪畔的友善農場，今天豪有藝思親子活動，邀請到荷蘭籍宣教士一家，一起餵食鴨、羊、雞等動物，以及採集新鮮的木瓜；宣教士韋毅民說，荷蘭沒有木瓜，今天現採現吃很接地氣，孩子們能在台灣首次體驗農村生活，是很棒的經驗。

林子宣說，孩子今天體驗餵食飼料，給雞、鴨、鵝等不同小動物，他們感到很新奇也非常喜歡，家人很喜歡鄉下生活，新港讓他們感受到很舒服。

黃啟豪表示，藉由農場導覽及體驗活動，讓小朋友從中學習「食農教育」內涵，尊重食物、感恩栽種者及學習負責任等價值觀，而嘉義為農業大縣，許多農業耕作都是非常棒的教育場域，不僅能讓學童認識在地農業發展，也能強調永續的自然環境。

新港鄉公所前秘書黃尚文表示，兒子黃啟豪注重親子互動也很常辦活動，但以往都室內居多，剛好有這戶外場地，木瓜也開始成熟，讓孩童來採摘，也曾加農村生活體驗，今天在地家長們也一起歡迎新鄰居荷蘭籍宣教士韋毅民一家人的加入新港大家庭。

嘉義縣第二選區議員候選人黃啟豪與父親黃尚文邀請荷蘭宣教士韋毅民ㄧ家，今天一起參與友善農場親子活動。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣第二選區議員候選人黃啟豪與父親黃尚文邀請荷蘭宣教士韋毅民ㄧ家，今天一起參與友善農場親子活動。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣第二選區議員候選人黃啟豪與父親黃尚文邀請荷蘭宣教士韋毅民ㄧ家，今天一起參與友善農場親子活動。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣第二選區議員候選人黃啟豪與父親黃尚文邀請荷蘭宣教士韋毅民ㄧ家，今天一起參與友善農場親子活動。記者呂慧瑜／攝影

荷蘭 黃啟豪 親子

延伸閱讀

偏鄉小校更寮國小食農教育展現成果 彩繪圍牆木偶表演

彰縣二林有三寶 鎮公所攜手建國科大推蕎麥食農教育

不認為台灣現荷蘭病 財長：中小企業很多隱形冠軍

「中國警察」恐嚇流亡異議者 遭荷蘭警方當場拘捕

相關新聞

影／南鯤鯓代天府平安鹽祭 賴清德黃偉哲頒博物館認證

南鯤鯓代天府平安鹽祭晚間開幕，副總統賴清德、台南市長黃偉哲頒發「宮廟博物館」認證、肯定廟方參與「宮廟博物館計畫」有成，現...

嘉義新港奉天宮首辦全縣繪畫賽 孩童得獎畫作大膽用色

財團法人嘉義新港奉天宮主辦，新港國小承辦第一屆「新港媽祖心 藝術國際情」全縣繪畫徵圖比賽，總共收208件；評審團表示，雖...

延續百年傳統感恩祭 塔山下來吉山豬部落傳承古老祭儀

塔山下神聖年度盛事感恩祭，今天在部落文化廣場，以延續百年傳統古禮，結合在地產業行銷觀光為主軸，由嘉義縣阿里山鄉來吉社區發...

深秋1年一會嘉義女兒節熱鬧登場 60攤主齊聚太保交流分享

邁入20年嘉義女兒節，上午在太保市有兒菈菈樹花園熱鬧登場，來自全國各地60個各具特色攤主，散布美麗花園各角落攤擺，有美食...

荷蘭宣教士韋毅民ㄧ家 首度體驗台灣新港農村食農教育

因著上帝呼召來台的荷蘭籍宣教士韋毅民和林子宣夫婦，一家六口今年八月來到嘉義縣新港鄉，展開新的工作和服事；為歡迎遠到而來的...

台南新市產業園區動土 預估3千多就業機會年150億產值

經濟部與台南市合作開發新市產業園區，今天動土，市長黃偉哲與立委林宜瑾、郭國文等地方人士參與見證。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。