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台南新市產業園區動土 預估3千多就業機會年150億產值

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新市產業園區動土，預估3千多就業機會、年150億產值。記者周宗禎／翻攝
台南新市產業園區動土，預估3千多就業機會、年150億產值。記者周宗禎／翻攝

經濟部與台南市合作開發新市產業園區，今天動土，市長黃偉哲與立委林宜瑾、郭國文等地方人士參與見證。

產業園區面積約69.22公頃，預計115年可完工營運。市府表示，未來將與經濟部工業局積極合作，加速園區各項開發作業，期望能吸引國內外企業擴大對台南投資，同時帶動產業轉型升級，促進當地經濟繁榮。

新市產業園區位於新市區台糖農場，依國道8號區分為南北兩園區。黃偉哲表示，未來將以引進低汙染產業進駐為主，預計可望創造3千多個就業機會及每年150億產值，加上鄰近南科、樹谷科技園區、永康工業區及永康科技工業區等，可同步支援相關產業鏈，未來更可相互串聯形成嶄新的產業聚落，為台南的產業發展發揮擴增與外溢的加乘效益。

市府表示，交通上正進行園區南側主要20米聯外道路路段設計，預計明年底完成道路開闢，屆時連接台19甲線新化外環道，可快速串連至國道1號及國道3號，讓整個產業園區聯外交通更為順暢，帶動台南經濟另一發展高峰。

黃偉哲感謝工業局對台南經濟及地方發展的重視，希望今日動土後能加快後續建設及開發期程，讓廠商及就業人口能儘快入駐，也讓新市及周邊地區居民都能共享利多。

經發局長陳凱凌表示，為加速新市產業園區開發，市府與工業局特別成立跨局處平台，並於跨局處加速推動會議中，積極協助解決園區主要聯外道路開闢、排水整治及廢棄物處理等相關議題，同時做好文化資產及農地影響評估等因應措施，創造環境及經濟發展雙贏。

市府說，每個月定期召開重大投資會報，針對各投資案件的疑義從行政上解決問題，總計目前列管2億元以上重大投資案92案，投資額達2,873億元。而台南市招商成果自108年起新增1,143件，創造總投資額1,337億元，年產值2,091億元，合計帶動36,420個就業機會。

台南新市產業園區動土，預估3千多就業機會、年150億產值。記者周宗禎／翻攝
台南新市產業園區動土，預估3千多就業機會、年150億產值。記者周宗禎／翻攝
台南新市產業園區動土，預估3千多就業機會、年150億產值。記者周宗禎／翻攝
台南新市產業園區動土，預估3千多就業機會、年150億產值。記者周宗禎／翻攝
台南新市產業園區動土，預估3千多就業機會、年150億產值。記者周宗禎／翻攝
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