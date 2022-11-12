聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南新市產業園區動土 預估3千多就業機會年150億產值
經濟部與台南市合作開發新市產業園區，今天動土，市長黃偉哲與立委林宜瑾、郭國文等地方人士參與見證。
產業園區面積約69.22公頃，預計115年可完工營運。市府表示，未來將與經濟部工業局積極合作，加速園區各項開發作業，期望能吸引國內外企業擴大對台南投資，同時帶動產業轉型升級，促進當地經濟繁榮。
新市產業園區位於新市區台糖農場，依國道8號區分為南北兩園區。黃偉哲表示，未來將以引進低汙染產業進駐為主，預計可望創造3千多個就業機會及每年150億產值，加上鄰近南科、樹谷科技園區、永康工業區及永康科技工業區等，可同步支援相關產業鏈，未來更可相互串聯形成嶄新的產業聚落，為台南的產業發展發揮擴增與外溢的加乘效益。
市府表示，交通上正進行園區南側主要20米聯外道路路段設計，預計明年底完成道路開闢，屆時連接台19甲線新化外環道，可快速串連至國道1號及國道3號，讓整個產業園區聯外交通更為順暢，帶動台南經濟另一發展高峰。
黃偉哲感謝工業局對台南經濟及地方發展的重視，希望今日動土後能加快後續建設及開發期程，讓廠商及就業人口能儘快入駐，也讓新市及周邊地區居民都能共享利多。
經發局長陳凱凌表示，為加速新市產業園區開發，市府與工業局特別成立跨局處平台，並於跨局處加速推動會議中，積極協助解決園區主要聯外道路開闢、排水整治及廢棄物處理等相關議題，同時做好文化資產及農地影響評估等因應措施，創造環境及經濟發展雙贏。
市府說，每個月定期召開重大投資會報，針對各投資案件的疑義從行政上解決問題，總計目前列管2億元以上重大投資案92案，投資額達2,873億元。而台南市招商成果自108年起新增1,143件，創造總投資額1,337億元，年產值2,091億元，合計帶動36,420個就業機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言