台南山上區公所辦自主防災嘉年華 官民總動員齊樂活

台南「山上區社區嘉年華」今天登場，活動結合新莊里自主防災社區地震防災演練，地方人士與社區居民參與，現場熱鬧滾滾。

區公所首度結合各社區發展協會、社區志工與自主防災社區籌辦，活動內容有山上國小、各社區發展協會輪番動感唱跳在地特色藝術表演。也有社區志工利用在地食材及當季水果烹調具在地特色的農村傳統美食及異國料理，「在災時也能成為避難收容所熱食提供的即戰力」。

舞台下的市集廊道有社區推動老人、兒少、婦女等福利服務的靜態成果展，及專為推動福利措施設計體驗、闖關活動，小小警消體驗活動參加的小朋友穿上警察、消防制服，坐在小小警用機車及消防車輛上供家長拍照。

山上區公所表示，近來地震頻繁，為強化里鄰層級防災意識，加強自主災害防救災應變能力，在山上公兒二公園配合嘉年華辦「新莊里地震自主防災社區演練」，結合山上消防分隊、山上分駐所及慈濟關懷團隊加入演練，並邀請各里里長、山上國小學童及在場社區發展協會與社區志工觀摩，將防災意識傳達到社會各層面，提升災害防救能量。里應變小組出動空拍無人機演練勘災，利用防災科技掌握轄內災情狀況，提升應變能量。

區長余基吉呼籲民眾，因地震無法事先預警，平時大家就要隨時保持警覺並做好準備，唯有及早規畫、萬全準備、先行撤離，才是最安全的做法。因此更凸顯自主防災社區的重要及必要，如能於災害初期都具備自救救人及緊急應變的能力，做好減災防震整備工作，配合政府部門協助，才能將災害降至最低。