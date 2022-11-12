南市累計確診率六都最低 「銅板快閃」創造2千萬商機

肆虐近3年的COVID-19疫情，不僅影響民眾日常生活，也重創傳統市場及各大夜市生計，台南市長黃偉哲率領市府團隊，防疫及紓困工作並進，除了協助民眾度過艱困時刻，累計確診率為六都最低，並在後疫情時代推出振興經濟措施，要幫助經濟及產業重返高峰。

台南市府表示，規畫的「銅板快閃購GO」活動，每周不定期至各公民有市場與夜市快閃發放面額50元振興抵用券，迄今辦理破百場次，發出超過24000張市場、夜市券，估計至少創造2000萬元商機。

黃偉哲指出，防疫期間市府透過跨局處及公私協力，導入智慧科技，發展「台南打疫苗」、「台南快疫通」、「健康共照雲」等系統，以線上科技搭配線下服務，加上醫護人員在第一線的努力，以及市民朋友配合支持，讓台南累計確診率為六都最低。

台南市整體防疫工作受到市民肯定，兩年多來在多份防疫表現民調都拿下前幾名的成績，今年9月所公布的一份民調當中，獲得83.6%市民滿意度，為六都第一。

黃偉哲表示，他走訪各行政區時，發現各行各業都遭到嚴重衝擊，召集各局處討論後，投入15億元提出「減稅、延稅、減租、延繳、產業補貼、交通業補貼、夜市市場攤商紓困、家戶補貼、勞工紓困」等9大紓困措施和「休閒觀光、商圈百業、店家市集、產業文化、藝文表演、市場夜市」等六大領域振興計畫。

以夜市攤商紓困為例，市府補助熟食攤商設置食物遮罩，落實環境清消與實聯制，同時導入「AI智慧防疫系統」等，吸引消費者放心採買。在疫情最嚴峻時期，連續3個月減免59處公有市場3成使用費與清潔費；市場處轄管收取的租金、權利金部分，也是連續3個月減免有實際營業者3成的費用；許可設置夜市也提供道路使用費打7折。

因應疫情發展，順勢推動傳統市場數位化，透過「台南便利送」線上平台，讓民眾宅在家就能採購各項物品，累計外送筆數約7萬7000筆，金額超過4000萬元。另外，還邀集LINEPAY、TAIWANPAY、街口支付等3大業者舉辦行動支付收款說明會，並向8大公庫爭取攤商享特優惠手續費，鼓勵更多攤商申辦加入。

台南東菜市黃姓攤商表示，2021年因疫情衝擊業績直落4至5成，市府辦促銷活動讓市場人潮活絡，增加不少買氣，生意提升不少，希望未來能繼續辦，讓市場活絡。市場顧客也說，疫情過後還是習慣上市場買菜，促銷活動對小家庭來說不無小補。